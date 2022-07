© Hans-Dieter Seufert



9 Minuten dauert es im Idealfall, dann hat der EV6 Strom für 150 km am Schnelllader gezapft. Kaum langsamer ist der Ioniq 5. Der XC40 braucht fast doppelt so lange, saugt für eine Vollladung aber keine sieben Stunden an der Test-Wallbox