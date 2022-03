© Hersteller / Grafik: Malte Buls



Ground Force One ist ähnlich dem Präsidenten-Flieger Air Force One benannt. Der Bus von Prevost ist rund 18 Meter lang und speziell nach Vorgaben des Secret Service hergestellt worden. Der Bus beinhaltet einen Sauerstofftank gegen Chemieattacken. Ähnlich wie beim Cadillac One sind Blutkonserven für den Präsidenten sowie eine Feuerlöschanlage an Bord. Die weiteren Sicherheitseinrichtungen: Runflat-Reifen, Schussfeste Karosserie, Polizei-Lichter, getönte Sicherheitsfenster.