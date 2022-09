Satte 800 Nm Drehmoment fallen über die angetriebenen Hinterräder her.

Seine Lebensäußerungen brüllt er durch acht Auspuffendrohre in die virtuelle Landschaft.

So präsentiert sich das Modell im GTR6-Spiel

Auch in der Kurve macht der Mercedes AMG Vision Gran Turismo eine gute Figur.

Der Fahrer greift virtuell in ein Jet-Lenkrad und schaut auf ein Head-up-Display.

Zwei Plätze bietet der AMG Vision GT, aber wer will schon seinen Rennspaß teilen?

Das Alfa Romeo-Team, das den 4C entworfen hat, designte einen Alfa Romeo 6C Biposto Vision Gran Turismo. Abernicht nur Konzeptstudien treten in GT 6 an, auch 1.2000 Rennwagen und Sportmodell sind am Start ...