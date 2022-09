Neue Regionalklassen: Für wen die Kfz-Versicherung teurer wird

© rj lerich/Shutterstock.com



In vier Landeshauptstädten steigt die Risikobewertung, besonders in Berlin: Sowohl die Haftpflicht-Klasse 12 als auch die Vollkasko-Klasse 9 sind die höchsten in ganz Deutschland. Einzig im hessischen Offenbach fällt die Risikobewertung für eine Haftpflicht so hoch aus wie in der Bundeshauptstadt.