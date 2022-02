Neues Jahr, neue Höchstpreise: Benzin und Diesel so teuer wie nie

© Syda Productions/Shutterstock.com



Am günstigsten war Diesel im Bundesdurchschnitt am 4. Januar: 1,562 Euro kostete der Liter. Benzin war drei Tage später im statistischen Mittel am günstigsten: Für einen Liter mussten Autofahrer am 7. Januar durchschnittlich 1,644 Euro bezahlen.