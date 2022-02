© Europäisches Patentamt / Smart



Statt der großen 21-Zoll-Felgen mit speziellem Show-Reifen-Profil trägt sich Serienversion kleinere Leichtmetallfelgen. An der Seite fallen zudem die deutlich größeren Außenspiegel auf, die nunmehr auf der Türbrüstung stehen, statt an filigranen Stegen an der A-Säule befestigt sind.