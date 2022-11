© MIIT



Zu haben sein wird der Smart #3 mit einem oder zwei Elektromotoren, also mit Hinterrad- oder Allradantrieb. Die einmotorige Version wird mit 200 kW Leistung angegeben, die Variante mit zwei Motoren bringt an der Vorderachse 115 kW und an der Hintwerachse 200 kW an den Start.