© Stellantis



Auch für das Thema autonomes Fahren hat Stellantis einen globalen Zeitplan entwickelt. In Kooperation mit BMW soll ab 2024 das sogenannte "STLA Auto-Drive" nach Level 3 möglich sein. In den Jahren danach stehen Level 4 und 5 im Bereich der Lieferdienste in Zusammenarbeit mit Waymo an.