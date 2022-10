© VW



VW feiert 40 Jahre Golf GTI. Hä? Ok, wir konkretisieren – VW USA feiert 40 Jahre Golf GTI in Nordamerika. In Europa hatten die Niedersachsen dieses Jubiläum bereits 2016 mit einem Sondermodell auf Basis des Golf 7 gefeiert. Die Nordamerikaner konnten den GTI in Form des Rabbit erst ab 1983 begrüßen und landen mit ihrem Jubiläum so im Jahr 2023.