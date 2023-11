Er rockt auch mit geliftetem Spoilerwerk, vielleicht sogar mehr denn je. Alles im Type R fühlt sich herrlich analog an. Sitzschalen, die einen fest mit ihren hohen Wangen umklammern, obwohl sie nur minimale Verstellmöglichkeiten bieten. Ein herrlich griffiges Alcantara-Lenkrad sowie eine Lenkung, die sich als direkte Verlängerung der Steuerelektronik des Fahrers versteht. Und auch der nun tropfenförmige statt golfballartige Schaltknauf schiebt sich praktisch von selbst in die Hand. Dazu kommt ein Schaltgefühl – erzeugt mithilfe eines 90 Gramm leichten Gegengewichts im Inneren des Schalthebels – so satt und echt, mit Wegen, die kürzer und anregender kaum sein können. Das fördert die Verbundenheit. Auch, weil der Type R beim Herunterschalten automatisch zwischengast und der Überdruck dabei zischend aus dem Wastegate entweicht, bevor die drei trompetenartigen Endrohre zum Angriff blasen. Auch wenn die Audioanlage die Heldenballade künstlich verstärkt, ist das der Stoff, aus dem Legenden sind. Und wie sieht es mit den Kraftstoff- und Unterhaltskosten aus?

Unser Testverbrauch

Honda gibt für den Civic Type R GT einen WLTP-Normverbrauch von 8,5 Litern Super Plus an. Von diesem Wert entfernt er sich im Alltag; wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 9,2 Litern ermittelt, was Spritkosten von 17,48 Euro auf 100 Kilometern verursacht. Auf der Eco-Runde verbrauchte der Honda 7,1 Liter, während er sich auf der Pendler-Strecke 9,2 Liter genehmigte. Wurde der Honda sportlich bewegt, stieg der Verbrauch auf 11,6 Liter. Die Kraftstoffkosten errechnen sich anhand des tagesaktuellen Kraftstoff-Preises auf unserem Partner-Portal mehr-tanken.de (30.10.2023 / Super Plus: 1,90 Euro/Liter).

Monatliche Unterhaltskosten

Wer so ressourcenschonend fährt wie wir auf unserer Eco-Runde, drückt die Spritkosten für 100 Kilometer auf 13,49 Euro. Die eher heftige Gangart resultiert in einer Summe von 22,04 Euro. Die Kfz-Steuer kostet für den Honda 236 Euro pro Jahr, die Haftpflicht-Versicherung beträgt 416 Euro. Teil- und Vollkasko schlagen mit zusätzlichen 220 beziehungsweise 823 Euro zu Buche. Monatliche Unterhaltskosten von 341 Euro zahlt, wer den Honda 15.000 Kilometer im Jahr fährt. Beträgt die Laufleistung das Doppelte, steigt die Summe auf 613 Euro. Den Wertverlust lassen wir in dieser Rechnung außen vor.

So wird getestet

Der auto motor und sport-Testverbrauch setzt sich aus drei unterschiedlich gewichteten Verbrauchsfahrten zusammen. 70 Prozent macht der sogenannte "Pendler-Verbrauch" aus. Dabei handelt es sich um eine Fahrt vom Wohnort zum Arbeitsplatz, die im Schnitt 21 Kilometer misst. Mit 15 Prozent geht eine besonders sparsam gefahrene, ca. 275 Kilometer lange Eco-Runde in die Wertung ein. Die übrigen 15 Prozent entfallen auf die Sportfahrer-Runde. Die Länge gleicht in etwa der Eco-Runde, die Routenführung enthält aber einen größeren Autobahn-Anteil und damit im Schnitt höhere Geschwindigkeiten. Die Berechnungsgrundlage für die Kraftstoffkosten bildet immer die Preisangabe des Portals "mehr Tanken" vom Tag der Artikel-Erstellung.

Die monatlichen Unterhaltskosten enthalten Wartung, Verschleißteilkosten und Kfz-Steuern bei einer angenommenen Jahresfahrleistung von 15.000 und 30.000 Kilometern ohne Wertverlust. Grundlage der Berechnung sind der Test-Verbrauch, eine dreijährige Haltedauer, Schadenfreiheitsklasse SF12 für Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung bei der Allianz inklusive Vergünstigungen für Garagenparker und die Beschränkung auf bestimmte Fahrer (nicht unter 21). SF12 beutet bei der Allianz einen Rabattsatz von 34 Prozent für die Haftpflicht und 28 Prozent für die Vollkasko.