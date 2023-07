Seine moderne Silhouette wirkt wie ein im Bergbach glattgeschliffener Kieselstein. Der Corsa hat rein äußerlich alle Vorzüge, um ein Frauenheld zu sein. Und dann noch dieser niedliche Kulleraugen-Look, den der japanische Opel-Designer Hideo Kodama dem in Eisenach und Saragossa gebauten Blitz-Mini verpasste.

Opel Corsa B mit dem Ruf des Frauenautos

Der erzielte Niedlichkeitsfaktor in Verbindung mit dem jugendlichen Body stempelte den Corsa zum Frauenauto: Rund zwei Drittel der insgesamt 3,5 Millionen Corsa-B-Kunden waren weiblich. Das lag allerdings auch an den inneren Werten. Im Vergleichstest punktete der Corsa gegen die internationalen Mitbewerber vor allem in der Disziplin Komfort. Der Innenraum ist geräumig und funktionell, der Kofferraum fällt mit 280 Litern Fassungsvermögen bei voller Sitzanzahl größer aus als beim Vorgänger.

Drei- und Fünftürer sind unterschiedlich gestaltet, das war schon beim Vorgänger so. Der Fünftürer bietet mit den zusätzlichen Portalen nicht nur einen bequemeren Einstieg auf die nun endlich geräumigere Rückbank, sondern auch mehr Kopffreiheit und Ladevolumen. Bis zu 1.150 Liter gibt Opel bei dachhoher Beladung und umgeklappten Rücksitzlehnen an.

Das Basismodell, Eco genannt, treibt ein Vierzylinder an, der 45 PS aus 1,2 Liter Hubraum holt. Damals ein normaler Wert für einen Kleinwagen. Im Test von auto motor und sport überzeugt der Motor mit früh anliegendem Drehmoment, geringem Verbrauch und niedrigem Geräuschpegel. Beides ist jedoch nur dann so, wenn der Fahrer die lange Übersetzung des Fünfganggetriebes nicht durch spätes Hochschalten zu kompensieren versucht. Wer mehr Leistung will, nimmt den GSi: Dessen 109 PS beschleunigen den Kleinwagen in 9,5 Sekunden von null auf 100 km/h und weiter bis 195 km/h.

Dreizylinder und Facelift im Sommer 1997

Mit dem Facelift im Sommer bekommt der Corsa als einer der ersten Kleinwagen einen Dreizylinder-Benziner mit Vierventiltechnik. Der technisch aufwendige Einlitermotor leistet 54 PS und überzeugt vor allem durch seine Sparsamkeit. Gleichzeitig bekommen Stoßfänger und Kühlergrill eine neue, glattere Form, die den Corsa etwas ernster ausschauen lässt.

Fahrbereite Corsa B bereits ab 300 Euro

Dazu nutzten die Innenraumgestalter den Platz unter den bequemen Vordersitzen mit zwei Schubladen für weitere Verstaumöglichkeiten. Im Verbrauch ist der Corsa genügsam: Die sparsame 1,2-Liter-Version mit 45 PS lässt sich mit rund 4,5 Litern auf Landstraßen und 7,7 Litern im Stadtverkehr bewegen. Ab 1997 gab es einen sparsameren Dreizylinder-Motor mit einem Liter Hubraum und 55 PS, der für Fahrten im Stadtverkehr oder auf Kurzstrecken ausreicht. Fahrbereite Corsa B mit einem Jahr TÜV sind als Youngtimer bereits für wenige Hundert Euro zu bekommen.