Der aus dem U5 bekannte 63 kWh-Akku mit den 24 CATL-Modulen wird per serienmäßiger Wärmepumpe temperiert (die auch für die E-Maschine und den Innenraum zuständig ist) und lädt mit bis zu 90 kW am Schnelllader und 11 kW an der Dreiphasen-Wallbox. Hier bietet der Wettbewerb zum inzwischen mehr. Immerhin steht der U6 für eine typische 20 bis 80 Prozent Ladung erträgliche 35 Minuten an der Ladesäule, ein Vollhub an der Wallbox soll sieben Stunden dauern.