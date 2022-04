© Daniel Kraus



BMW verzichtet auf Volldigitalisierung, will junge Kunden speziell in Fernost neben Touchscreens in den hinteren Türarmlehnen mit einem aus dem Dach schwenkenden 31 Zoll großen 8K-Schirm begeistern, der per 5G-Streaming Kinoatmosphäre in den Fond bringt.