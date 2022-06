Dieser Mini-Camper mit Allrad passt in jede Garage und ist voll alltagstauglich. Alpincamper baut aus dem Citroën Berlingo eine spannende Alternative zum Kastenwagen. Wir haben alle Informationen.

Alpincamper macht aus Alltagsfahrzeugen Minicamper. Ein beliebtes Basisfahrzeug dafür ist der Citroën Berlingo mit langem Radstand – wahlweise gibt es den Ausbau auch auf Peugeot Partner. Alpincamper baut außerdem auch Transporter von VW, Opel oder Renault aus. Der Berlingo kommt mit einem 130-PS-Motor und ist mit zuschaltbarem Allrad zu haben.

In dem Van verbaut der Anbieter aus Lenggries eine Längsbank, die sich für die Nacht in ein Bett verwandeln lässt. Die Liegefläche ist 2,00 x 1,16 Meter groß und bietet bis zu zwei Personen auf 6 Zentimeter starken Matratzen Platz. In der Banktruhe ist – neben Staufächern – auch eine Kompressor-Kühlschublade integriert.

Van mit Küche und optionalem Hubdach

Die Küche befindet sich in der Möbelzeile gegenüber, mit Gaskartuschenkocher und Spüle, die an eine Kanister-Wasseranlage (je 12 L) angeschlossen ist. Es gibt je einen Kanister für Grau- und einen für Frischwasser. Beide sind laut Hersteller frostsicher untergebracht. Der Küchenblock ist Teil der Schrankzeile, die bis zu den Hecktüren reicht.

Ein optionales Hubdach (2.500 Euro Aufpreis) schenkt dem Kompaktcamper sogar Stehhöhe, trotzdem passt er mit 1,88 Meter Außenhöhe in jede Garage. Auf Wunsch kann Alpincamper den Berlingo sogar mit einem Reimo-Schlafdach ausstatten.

Aufbau und Technik im Berlingo

Ausgebaut ist das Basisfahrzeug mit einer 13 Millimeter dicken Isolierung. Am Boden ist eine 10 Millimeter dicke Sperrholzplatte mit wasserabweisenden Eigenschaften angebracht, als Belag dient PVC. An den Innenwänden und der Decke sind jeweils 6 Millimeter dicke Sperrholzplatten verbaut, die mit hellgrauem Nadelfilz verkleidet sind. Der gesamte Innenraum wirkt warm und stimmig. Ein Ausstellfenster in der Schiebetür sorgt dank Fliegengitter auch im Sommer für frische Luft.

An der Decke sind LED-Lampen angebracht, die über ein Panel bedient werden. Die AGM-Bordbatterie hat eine Kapazität von 100 AH. Eine USB-Ladebuchse sowie eine 12-Volt-Steckdose gehören ebenfalls zum Serienumfang des Ausbaus. Zusätzlich kann das Fahrzeug mit einer Webasto-Standheizung (2.200 Euro Aufpreis), einer Markise (695 Euro) und Alufelgen mit Geländebereifung (1.100 Euro) ausgestattet werden. Auf dem Dach liefert eine Solaranlage 60 Watt.

Obwohl der Berlingo bei weitem nicht als Langschiff gelten kann, lässt er drei Meter Ladelänge zu. Um diese zu erreichen, wird ganz einfach der Beifahrersitz umgeklappt. Dann kann sogar ein SUP mit auf Tour.

Alpincamper Minicamper

Basisfahrzeug: Citroën Berlingo oder Peugeot Partner, 110 PS, SchaltgetriebeLänge/Breite/Höhe: 4,75/1,85/1,88 MeterSitz-/Schlafplätze: 3/2Preis: ab 29.890 Euro

Minicamper mit Allrad-Antrieb

Neuerdings gibt es auch eine Alpincamper-Version mit Dangel-Allrad, der 1,97 Meter hoch ist. Der Allradantrieb mit automatischer Drehmomentverteilung und Viscokupplung und die Hinterachsdifferentialsperren sind zuschaltbar. Außerdem hat das Fahrzeug 20,5 Zentimeter mehr Bodenfreiheit und Unterbodenschutzbleche.

Alpincamper 4x4

Basisfahrzeug: Citroën Berlingo oder Peugeot Partner, 131 PSLänge/Breite/Höhe: 4,75/1,85/1,97 MeterSitz-/Schlafplätze: 3/2Preis: ab 46.999 Euro

Noch mehr zum Alpincamper Citroën Berlingo 4x4 lesen Sie in CAMPINGBUSSE Ausgabe 3/2022. Sie ist ab dem 16.6. am Kiosk oder direkt in unserem Onlineshop hier erhältlich.