Wer möglichst autark in seinem Campingbus oder Wohnmobil unterwegs sein will, hat bestimmt schon einmal über eine Solaranlage für das Reisemobil nachgedacht. Nicht erst seit Stromkosten explodieren, ist die Nutzung der Sonnenenergie äußerst attraktiv.

Wenn Sie keine festverbaute Anlage in ihrem Wohnmobil installieren und trotzdem unterwegs nicht auf Strom verzichten möchten, können Sie auf starke Power-Stationen setzen. Sie funktionieren ähnlich wie bekannte Powerbanks, haben nur viel mehr Kapazität und viele Steckplätze für unterschiedliche Geräte. Praktisch beim Campen: Viele der Powerstations gibt es mit passendem Solarpanel. Andere Solarpanels, sowohl tragbare als auch verbaute haben wir hier im Test.

Powerstation mit Solarpanel

Der Markt bietet eine stetig wachsende Anzahl an mobilen Akku-Boxen inkl. dazu passender Solarpanels. Diese werden einfach ins Reisemobil gepackt und bei Bedarf an jedem denkbaren Einsatzort aufgestellt. Durch Solarpanels können die Batterien an sonnigen Tagen in einigen Stunden wieder komplett aufgeladen werden. Sie können natürlich auch vorab über die Steckdose Power ziehen.

Tragbare Powerstations

1. Bluetti EB3A

Kapazität: 268 Wh

Leistung: 600 – 1.200 W

Solarladen: 200 W

2. Ecoflow River Pro

Kapazität: 720 Wh

Leistung: 600 – 1200 W

Solarladen: 800 W

3. Ecoflow Delta Max

Kapazität: 1.612 Wh

Leistung: 1.600 W

Solarladen: 900 W

4. Bluetti AC200MAX

Kapazität: 2.048 Wh

Leistung: 2.200 W

Solarladen: 900 W

5. Jackery Explorer 2000