Mit dem Renault Trafic E-Tech Electric und dem Kangoo E-Tech Electric wächst die Zahl an elektrischen Basisfahrzeugen für mögliche Campervans. Die beiden Elektro-Transporter könnten in der Zukunft die Basis für E-Campervans sein.

Vorgestellt hat Renault beide schon im Herbst 2022 auf der IAA Transportation, bisher gibt es nur Infos zu den Fahrzeugen, wann und ob es sie als ausgebaute Campervans geben wird, steht in den Sternen.

Reinelektrischer Transporter

Auch der rein elektrische Transporter von Renault baut auf dem bekannten Verbrennermodell auf, er passt in die Transporter-Klasse bis 3 Tonnen. Ebenfalls passend zu den Dieselmodellen wird es den neuen Renault Trafic E-Tech Electric in zwei Längen sowie mit Hochdach geben. Beide Längen kommen auf über 5 Meter. (kurzer Radstand: 5,08 Meter; langer Radstand: 5,48 Meter). Es soll ihn auch als Plattformfahrgestell geben. Bei der maximalen Zuladung gibt Renault ein Gewicht von 1,1 Tonnen an.

Sein Elektromotor mit 90 kW leistet 122 PS. Mit dem 52-kWh-Akku ergibt sich eine Reichweite nach WLTP gemessen von rund 240 Kilometern. Geladen wird mit Wechselstrom bis 22 kW und optional an Schnellladestationen mit 50 kW Gleichstrom. Drei Lademodi stehen zur Auswahl. Ladezeiten gibt Renault bisher keine an. Gleiches gilt für den Preis: Bisher gibt es hierzu keine Infos.

Kastenwagen Elektro-Kangoo

Eine Nummer kleiner ist der neue Kangoo E-Tech Electric, ebenfalls mit 122-PS-Motor. Er könnte sich für Micro-Camper mit E-Antrieb eigenen. Einen solchen hat etwa Mercedes mit dem Concept EQT erst kürzlich gezeigt.

Hier liegt die Reichweite mit 45-kWh-Akku bei 285 Kilometern (wer nur im Stadtverkehr unterwegs ist, soll sogar 350 Kilometer schaffen). Mit Schnelllader für 22 kW Wechselstrom oder 80 kW Gleichstrom "tankt" man in nur 30 Minuten Strom für 170 Kilometer. Der Kollege Bernd Conrad von auto motor und sport konnte den elektrisch angetriebenen Kangoo schon testen: Auf der Probefahrt mit 150 Kilogramm Beladung im Heck attestierte er dem E-Kastenwagen einen guten Komfort.

Wer Strom sparen will, kann per Tastendruck in der Mittelkonsole einen Eco-Modus aktivieren. Dann ist man effizienter unterwegs und die maximale Leistung des Motors auf 56 kW (75 PS) reduziert. Außerdem ist die Höchstgeschwindigkeit von 132 auf 110 km/h gedrosselt. Allerdings wirkt sich diese Einstellung deutlich aus: der Kangoo E-Tech Electric ist spürbar träger, aber: die Leistung reicht zumindest mit weniger Zuladung aus. Wer schnell wieder mehr Power braucht, wie etwa bei einem Überholvorgang, kann den Eco-Modus durch einen "Kick-Down"-Befehl am Fahrpedal deaktivieren.

Besonderheit am neuen Kangoo ist es, dass es eine Version ohne B-Säule auf der Beifahrerseite gibt. Das soll die Beladungsoptionen vergrößern und ermöglicht einen besseren Zugang zur Ladefläche.