Schwarzwald, Schwäbische Alb, Allgäu und Bodensee – Bei einem Urlaub in Baden-Württemberg haben Sie die Qual der Wahl. Ob Sightseeing in der Stadt, Radeln oder Wandern durch die Natur – das vielfältige Bundesland bietet darüber hinaus Top-Stellplätze für Wohnmobile.

Deutscher Meister: Baden-Württemberg. Kein Witz: Im Ländle, oder wie es in der jüngsten Marketing-Kampagne so schön heißt: "The Länd", gibt's die meisten Wohnmobil-Stellplätze in Deutschland. Das ergab unsere Recherche zur Stellplatz-Entwicklung im Wandel der Zeit.

902 Stellplätze stehen aktuell (Stand März 2023) im drittgrößten deutschen Bundesland für Wohnmobil-Fans bereit. Das sind immerhin 14 Stellplätze mehr als in Bayern.

In diesem Artikel haben wir die bestbewerteten Stellplätze der Urlaubsregionen Baden-Württembergs mit den besten Bewertungen für Sie gesammelt. Dabei haben wir jeweils die drei bestbewerteten Stellplätze pro Region in Baden-Württemberg aus unserem "Stellplatz-Radar" herausgefiltert.

Nordbaden & Neckarland

Den Norden Baden-Württemberg begrenzen Rhein und Neckar: Der Rhein bildet die westliche Grenze und trennt Baden-Württemberg von Rheinland-Pfalz. Der Neckar entspringt aus Villingen-Schwenningen, fließt durch Stuttgart, an Ludwigsburg vorbei, hoch bis nach Heilbronn und Heidelberg und mündet dann in Mannheim in den Rhein.

Die Region umfasst also unter anderem historische Städte wie Heidelberg, Karlsruhe und Co.. Mannheim wurde als barocke Planstadt entworfen, in Heidelberg thront das Schloss über der Altstadt, im Schlossgarten in Schwetzingen findet man die Rote Moschee im Türkischen Garten und in Bruchsal steht ein beeindruckendes Barockschloss. Abends kann man sich dann ein Schlückchen Wein von der Weinlandschaft des Kraichgaus genehmigen. Unser Schwester-Magazin CARAVANING hat hier einen ausführlichen Reise-Tipp für die Region.

Der Stellplatz in Ladenburg erhielt im Stellplatz-Radar die besten Bewertungen in der Region Nordbaden&Neckarland: "Schöner SP mit guter Ausgangslage für tolle Ausflüge. Die wunderschöne Altstadt ist fußläufig zu erreichen."

Hohenlohe & Taubertal

Oben rechts im Osten von Baden-Württemberg liegt die Region Taubertal und Hohenlohe. Die hügelige Natur eignet sich perfekt für Wander- und Fahrradtouren. Kocher und Jagst fließen durch die Täler. Im Taubertal können Sie beeindruckende Kunstwerke aller Epochen begutachten.

Shopping-Tipp: Ganz im Norden liegt das Wertheim Village. Ein Outlet-"Dorf" direkt an der A3. Alle Infos sowie Stellplatz-Tipps an Outlets finden Sie im Artikel.

Der Wohnmobil HEICamp hat in der promobil-Leserwahl Stellplatz des Jahres 2023 den ersten Platz in der Größen-Kategorie B gemacht. In der Stellplatz-Radar-App beschreibt ein User, warum: "Sehr nette Betreiber und ein gutes Lokal am Platz."

Stuttgart

Im Herzen Baden-Württembergs liegt die Landeshauptstadt Stuttgart. Da die Stadt in einem Tal, bzw. "mitten im Kessel" liegt, bringt ein Besuch zu Fuß einige Hürden mit sich. Trotzdem kann man in und um Stuttgart viel sehen und erleben. Erklimmt man die Hügel rings um die Stadt, erreicht man schöne Orte, wie Killesberg, Birkenkopf, Karlshöhe oder das Teehaus auf dem Bopser. In der Automobilstadt Stuttgart sind Besuche im Mercedes-Benz- oder Porsche-Museum obligatorisch.

Fährt man etwas weiter raus aus der Stadt kommt man zum Zoo Wilhelma, zum Fernsehturm, zum Schloss Solitude oder zur Grabkapelle Württemberg. Nicht weit entfernt liegt die schöne Barockstadt Ludwigsburg mit dem beeindruckenden Schloss inklusive Märchengarten.

Die Abrechnung auf dem Stellplatz Bärenwiese ist etwas umständlich, laut Stellplatz-Radar-Bewertungen. Ein Aufenthalt lohnt sich trotzdem: "Vom Stellplatz aus kann man schnell zu Fuß zum schönen Marktplatz gehen."

Schwäbische Alb

Schräg unter Stuttgart zieht sich das Mittelgebirge Schwäbische Alb von Ellwangen/Aalen bis nach Rottweil/Tuttlingen im Süden. Die Schwäbische Alb ist ein Reiseziel für Sportlerinnen und Sportler, egal ob Fahrradfahren, Wandern, Skifahren oder Langlauf. Außerdem wurden auf der Schwäbischen Alb Spuren der Urmenschen entdeckt, wie man im Museum Blaubeuren erleben kann. Plus: Sechs von über 20.000 Höhlen zählen zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Eines von Deutschlands bekanntesten Schlössern ist das Schloss Lichtenstein, ein perfekter Instagram-Spot. Doch es gibt noch weitere Schlösser und Burgen auf der Alb: Hohenzollern, Hohenneuffen und Hohenstaufen und Reußenstein, Burg Teck und Burg Katzenstein, Schloss Sigmaringen und Schloss Bebenhausen.

Der Stellplatz in Bärenthal lockt nicht nur mit seinem Restaurant und der ruhige Lage: "Sehr schöner und gepflegter kleiner Stellplatz mit sauberen Sanitäranlagen und guten Entsorgungsmöglichkeiten."

Schwarzwald

Der Schwarzwald ist international bekannt als "Black Forest". Bestechend für die Region sind die dunklen, immergrünen Wälder. Folglich gibt es hier viel unberührte Natur und kleine Dörfer. Wer hier nicht wandern oder mountainbiken will, kann einen Ausflug zu den Wasserfällen in Triberg, Allerheiligen und Geroldsau oder dem Wildsee bei Baiersbronn machen. Richtig Action bietet der riesige Europapark in Rust.

Selbstverständlich kann man sie hier auch wirklich kaufen: die berühmte Kuckucksuhr und das in klassischer oder modernerer Ausführung. Kulinarische Highlights sind die Schwarzwälder Kirschtorte und der Schwarzwälder Schinken. Bei den Getränken hat man die Qual der Wahl zwischen einem Tannenzäpfle (Bier), badischem Wein oder Schwarzwälder Monkey 47 Gin.

Die Bewertungen des Wohnmobil-Stellplatz am Kirschenhof Schmidt sind voll des Lobes: "Wunderschöner Stellplatz inmitten von Apfel- und Kirschplantagen. Immer 2 Plätze haben eine Wasser- und Stromsäule. Angegliedert ist ein Café mit phänomenalen Torten. "

Oberschwaben & Allgäu

An der Grenze zu Bayern im Südosten von Baden-Württemberg liegt die Region Oberschwaben und der Beginn des Allgäus. Auf der oberschwäbischen Barockstraße kann man auf den Spuren der Vergangenheit wandeln oder fahren: Der prunkvolle Bibliothekssaal im Kloster Wiblingen, die Barockbasilika in Weingarten und die 13 Burgen und Schlösser laden zu einem historischen Besuch ein.

Ein wichtiges geschichtliches Ereignis für Reisende im Wohnmobil ist die Entstehung des Reisemobils, der sich das Erwin-Hymer-Museum in Bad Waldsee widmet. 1957 fing bei Hymer alles mit dem Ur-Troll an.

Radfans finden über 500 Kilometern lückenlos ausgeschilderte Routen in der Region. Entspannung findet man in den zahlreichen Thermalbädern Oberschwabens und Baden-Württembergs oder dem "Schwarze Gold Oberschwabens", wie das Moor der wilden Moorlandschaften hier genannt wird. Für Familien ein echtes Highlight ist das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren.

Der Stellplatz Büchelwiesen liegt in der Nähe von Wangen im Allgäu und ist für eine Userin des Stellplatz-Radars: "Der schönste Stellplatz auf dem wir bisher auf unserer Durchreise nach/von Süden waren. Er liegt sehr nah an der Autobahn, aber weit genug weg sie nicht zu hören."

Bodensee

Schließlich sind wir ganz im Süden Baden-Württembergs angekommen, in der Bodensee-Region. An den Bodensee schließen vier Länder und immerhin zwei deutsche Bundesländer an. Das Gros des Ufers liegt in Baden-Württemberg. Von Öhningen über Radolfzell, Konstanz, Überlingen, Friedrichshafen, bis nach Kressbronn warten zahlreiche schöne Orte und Stellplätze auf Reisende im Campingfahrzeug.

Wasserratten können sich im Schwäbischen Meer voll austoben: von Schwimmen über Stand-up-paddeln, Surfen und Segeln. Mit der Fähre kann man in die Nachbarländer übersetzen. Es gibt auch schöne Radwege entlang des Sees. Historisch interessant wird es in den schönen Altstädten oder an den Pfahlbauten in Unteruhldingen, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen.

Vom Stellplatz an der alten Brennerei in Stetten sind es nur zwei Kilometer bis nach Meersburg: "Super gemütlicher Platz, mit Rasenfläche, alles da was man benötigt."

Zwischen Natur und historischen Orten

Ist Ba-Wü tatsächlich so attraktiv und sexy für eine Reisemobil-Tour? Und ob! Vom nördlichen Schwarzwald bis zum Bodensee erstrecken sich sieben tolle Regionen. Prächtige Burgen, malerische Städte und "die Wiege des Reisemobils" (Zitat: tourismus-bw.de) können hier erleben: In Bad Waldsee, Oberschwaben, befinden sich das Hymer-Werk und das Hymer-Museum.

promobil: Mitten in Baden-Württemberg

Eigentlich passt es ja wie die Faust aufs Auge: Das Magazin promobil gehört zum Verlag Motor Presse mit Sitz in Stuttgart, der Hauptstadt von Baden-Württemberg. Und genau im Bundesland des bekanntesten Wohnmobil-Magazins gibt es die meisten Stellplätze. Das ist natürlich purer Zufall.