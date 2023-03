Bisher hat das neue Campingbus-Modell von Vanhalla noch keinen Namen. Basis ist ein Ford Transit mit Allradantrieb. Um in den nur 5,53 Meter langen Bus nicht alles reinzuquetschen, hat Tiemann sich ganz bewusst entschieden, Prioritäten zu setzen – zugunsten von Bett und Küche.

Komplett individuell ausgebaute Campingbusse sind das Hauptmetier des Krefelder Kleinbetriebs Vanhalla um Sascha Tiemann. Neben Voll- sind auch Teilausbauten plus Eigenleistung möglich oder die Mithilfe beim Bau. Mehr dazu gibt es weiter unten.

Großzügige Küche

Da der Schwerpunkt im neuen Transit-Camper auf der Küche und dem Heckbett liegt, schauen wir uns diese zuallererst an. Die L-förmige Küchenzeile erstreckt sich links an der Wand und einmal quer über die ganze Innenbreite. Ein Edelstahl-Spülbecken, das jeder Haushaltsküche gut zu Gesichte stünde, ein großer 2-Flamm-Gaskocher und reichlich Arbeits- und Abstellfläche auf der edlen Echtholz-Arbeitsplatte lassen Hobbykochherzen höher schlagen.

An der Schiebetürseite lässt sich auf einem Auszug eine Kompressorkühlbox mit 46 Liter Inhalt ausfahren. Darunter, auf einem zweiten Auszug, kommt eine Trenntoilette zum Vorschein: die Sanitärausstattung. Zusätzlich gibt es noch einen Anschluss für eine Außendusche im Heck. Dafür und für die Küche stehen 110 Liter Frischwasser im Tank bereit, der Grauwassertank fasst 80 Liter. Warmes Wasser kommt aus einem Boiler mit 6 Litern Volumen, warme Luft aus der Standheizung von Webasto. Im Gaskasten ist Platz für eine 5-kg-Flasche.

Heckbett mit Stauraum

Abends kann über den Küchenblock in der Mitte das Bett auf seine volle Länge ausgezogen werden. Für Gemütlichkeit soll die indirekte Beleuchtung der Oberschränke und die Leselampen am Bett dienen. Selbst Deko-Artikel (wie auf den Bildern die kleinen Pflanzen) finden auf den Ablagen ebenfalls etwas Platz.

Reduzierter Sitzplatz

Die Sitzgruppe fällt sehr kompakt aus. Sie besteht nur aus den gedrehten Cockpitsitzen und einem Tisch, der seitlich an der Küchenzeile eingehakt, aber ebenso als Außentisch genutzt werden kann. Dafür gibt es unter dem Bett einen recht großen Stauraum.

Das Mobiliar ist schick gestaltet und in Schreinermanier gebaut, die zartblauen Möbelfronten stehen in schönem Kontrast zu den dunkleren Holztönen. Individuelle Anpassungen der Möbel sind jederzeit möglich.

Vanhalla Ford Transit Daten

Preis: ab 72.499 Euro

ab 72.499 Euro Basis: Ford Transit, Kastenwagen, Allradantrieb, ab 125 kW/170 PS

Ford Transit, Kastenwagen, Allradantrieb, ab 125 kW/170 PS Gesamtgewicht: ab 3,5 t

ab 3,5 t Länge/Breite/Höhe : 5,53 /2,06/2,69 m

: 5,53 /2,06/2,69 m Empfohlene Personenzahl : 2

: 2 Baureihe: Vanhalla baut individuelle Campingbusse. Beispiele: der "Yoyo" in einem langen VW Crafter oder der Sprinter-Campingbus "Ragnar" mit Heckküche.

Vanhallas DIY-Werkstatt

Neben Voll- und Teilausbauten gibt es bei Vanhalla Vans ein ganz besonderes Angebot. Alle, die einen Selbstausbau planen, sich aber an manche Arbeiten nicht trauen oder Hilfe benötigen, können in der DIY-Werkstatt von Vanhalla arbeiten. Interessierte bekommen einen Platz in einer Halle und können vorhandenes Werkzeug und Gerät nutzen. Und wer sich dann an manche Dinge, wie etwa Fenster einbauen nicht traut, kann auf das Teilausbau-Angebot zurückkommen.