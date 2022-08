© BMW



Anfang 1985 stellt BMW Journalisten mit dem ersten M5 eine Limousine vor, in der das Herz eines Sportwagens schlägt: Der M88/3, aus dem M1 bekannt, leistet in der Limousine 286 PS. Das langt für Nullhundert in 6,5 Sekunden und 245 km/h Spitze. Auch die Baureihe läuft gut: BMW baut in sechs Jahren über 700.000 E28. Beim Vorgänger waren für ähnlich hohe Verkaufszahlen neun Jahre nötig.