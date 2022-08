Die 17 größten Google-Flops

Lively Lively sollte ab Juli 2008 mit seinen 3D-Chaträume in Cartoon-Optik dem Platzhirsch Second Life Konkurrenz machen. Google Lively sei als "20 Prozent"-Projekt einiger Google-Mitarbeiter quasi so nebenher und in Eigeninitiative in den Google Labs entstanden. Mit Lively sollen Internetnutzer emotionaler und auf humorvollere Weise miteinander kommunizieren können. In 3D-Optik, in Echtzeit und mit individuell gestalteten Avataren, die sich auch schon mal küssen oder um den Hals fallen. Doch bereits 2008 hat Google die Sinnlosigkeit dieses Projekts erkannt.