Bereits zum Ende des zweiten Weltkriegs nutzte die Wehrmacht einen Vorläufer der heutigen Kampfroboter. Mit dem gepanzerten Pioniergerät Goliath wurden per Kabelsteuerung Spengladungen in gegnerische Stellungen gelenkt. Hier eine Vorführung des unbemannten Kleinpanzers "Goliath" in Rumänien während des Zweiten Weltkrieges.