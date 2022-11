Google WM-Suchtrends: Das sind die beliebtesten Spieler der WM

© Alizada Studios/Shutterstock.com



Unter den deutschen Fußballern stoßen vor allem die Youngster auf großes Interesse im Netz. Allerdings schafft es nur ein DFB-Profi in die Top Ten der am häufigsten gegoogelten Fußballer, die an der WM 2022 teilnehmen. Das sind die die beliebtesten nationalen und internationalen Stars.