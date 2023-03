© Getty Images



So unglaublich ist der Weltraum

Der erdnahe Weltraum wird vom Erdmagnetfeld dominiert. Er reicht von den oberen Regionen der Atmosphäre bis an die Grenze der irdischen Magnetosphäre. Diese misst auf der Sonnenseite etwa zehn Erdradien (ca. 60.000 km), auf der Nachtseite in Form eines langen Schweifs etwa hundert Erdradien (ca. 600.000 km).