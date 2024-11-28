Du möchtest mehr über KI fürs Handy erfahren? Informiere Dich im freenet-Ratgeber über künstliche Intelligenz bei Handys!

Künstliche Intelligenz wird in immer mehr Bereichen eingesetzt und kann unseren Alltag erleichtern, Prozesse optimieren und eine praktische Unterstützung sein. Wird künstliche Intelligenz beim Smartphone eingesetzt, profitieren wir unter anderem von den Möglichkeiten der Sprachsteuerung, Bildbearbeitung und effizienteren Prozessen für eine längere Akkulaufzeit. Was KI beim Handy bereits kann, welches die besten KI-Handys sind und welche KI-Features sich wirklich lohnen, das erfährst Du hier. Einsatzmöglichkeiten von KI bei Smartphones Ganz allgemein erleichtert künstliche Intelligenz beim Handy die Handhabung und erweitert den Funktionsumfang. Außerdem trägt KI auf Smartphones zu Performanceverbesserung bei. Konkret wird KI in den folgenden Bereichen als intelligentes Smartphone-Feature eingesetzt: Optimierung der Fotografie: KI fürs Handy steigert die Aufnahmequalität von Fotos und bietet vielfältige Möglichkeiten der Bildbearbeitung wie beispielsweise die Szenenerkennung, Personenerkennung, optimierte Nachtaufnahmen und Verbesserungen im Porträtmodus.

Übersetzung: KI fürs Handy kann unter anderem Gespräche in Echtzeit übersetzen, Texte übersetzen und unterstützt Dich bei der Texterstellung in anderen Sprachen.

Sprachsteuerung: Siri, Bixby und Google Assistant sind nur einige Beispiele für moderne Sprachsteuerung durch KI auf dem Smartphone. Sie vereinfachen die Handhabung der Geräte erheblich, da Du per Sprachbefehl verschiedene Aktionen wie Anrufe oder das Verfassen von Textnachrichten ausführen kannst.

Leitungsoptimierung: Ein weiterer Einsatzbereich für künstliche Intelligenz beim Handy ist die Steuerung von Prozessen. Sie werden dank KI auf dem Smartphone effizienter gestaltet, was die Performance und Akkulaufzeit verbessert.

Die besten KI-Anwendungen fürs Smartphone Aufgrund der zunehmenden Bedeutung künstlicher Intelligenz beim Handy gibt es ständig KI-Neuheiten in Form von kostenlosen Apps für Android und iOS. Nachfolgend findest Du eine Liste der besten KI-Apps für Dein Smartphone: KI-App Beschreibung ChatGPT Texterstellung mit künstlicher Intelligenz auf Handys Gemini Nachfolger von Google-Assistant mit umfangreichen KI-Funktionen Microsoft Copilot Praktische KI-Unterstützung für Office-Anwendungen Elsa Englisch lernen mit KI-Unterstützung MurfAI Stimmgenerator für Videos und Sprachnachrichten StarryAI Generiert Kunstwerke und fertigt Beschreibungen an FaceApp Spaßige Bildbearbeitung auf Basis von KI Lensa Erstellen von KI-Avataren auf Grundlage Deiner Selfies Calm KI-gestützte Meditations-App für mehr Entspannung im Alltag

KI-Updates und Neuigkeiten für Smartphones Die derzeitigen KI-News drehen sich vor allem um Apple und Samsung: Apple hat Ende Oktober in den USA mit dem Ausrollen der Version iOS 18.1 begonnen. Damit kommt ein üppiges KI-Paket auf iPhones der neuesten Generation.

Samsung arbeitet Gerüchten zufolge an einer Überarbeitung der eigenen, erst 2024 eingeführten, " Samsung-KI". Sie soll künftig App-Einstellungen auf Basis der Nutzeranalyse selbstständig vorschlagen. Mit Blick auf die Technik- und Smartphonetrends 2025 ist davon auszugehen, dass KI weitere Verbesserungen bringt. Apple will die eigene KI “Apple Intelligence” im nächsten Jahr auch in Europa ausrollen. Erwartbar ist außerdem, dass KI fürs Handy die Performance von Smartphones noch weiter steigert, die Sprachsteuerung umfangreicher wird und sich aus optimierten Prozessen eine bessere Akkulaufzeit ergibt. Künstliche Intelligenz beim Smartphone ist lernfähig, wodurch sie sich selbst optimieren kann.

Sicherheit und Datenschutz bei KI-Anwendungen Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in mobilen Anwendungen bietet sowohl Chancen als auch Herausforderungen im Hinblick auf Sicherheit und Datenschutz, wie etwa Lücken beim Schutz Deiner persönlichen Daten oder Einfallstore für Hacker. Während KI-basierte Sicherheits-Apps, wie beispielsweise „Antivirus AI: Mobile Security", darauf abzielen, Bedrohungen effektiver zu erkennen und abzuwehren, besteht die Gefahr, dass solche Anwendungen selbst Schwachstellen aufweisen oder sensible Daten unzureichend schützen. Daher ist es entscheidend, bei der Auswahl von Sicherheits-Apps auf deren Vertrauenswürdigkeit und Datenschutzpraktiken zu achten. Zudem sollten Nutzer stets die Berechtigungen überprüfen, die eine App anfordert, und sicherstellen, dass diese im Verhältnis zu den angebotenen Funktionen stehen.

Die besten Smartphones mit fortschrittlicher KI Ein Grund dafür, dass künstliche Intelligenz in Nachrichten präsent ist, ist das Erscheinen neuer Smartphones mit umfangreichen KI-Features. Wenn Du Dir ein neues Smartphone kaufen möchtest und dabei großen Wert auf umfangreiche KI Funktionen legst, dann kommen diese KI-Smartphones für Dich infrage: iPhone-16-Reihe: Die neue Generation des iPhones mit dem iPhone 16 und iPhone 16 Pro kommt mit vielen KI-News wie Bildbearbeitung, Übersetzung in Echtzeit und intelligenter Produktsuche auf den Markt. Allerdings steht das neue Apple Intelligence als neueste KI von Apple bisher in Europa noch nicht zur Verfügung.

Google Pixel 9 Pro: Auch Google bietet mit dem Pixel 9 Pro ein KI-Smartphone an, das künstliche Intelligenz beim Handy zum Erlebnis macht. Neben der KI-gestützten Dreifach-Kamera erwarten Dich hier ein magischer Editor zur Bildbearbeitung und eine optimierte Version von Google Assistant.

Galaxy S25 Ultra: Aus dem Hause Samsung ist das Galaxy S25 Ultra das führende KI-Smartphone. Mit Galaxy AI bietet Samsung eine eigene künstliche Intelligenz bei Handys, die Bildbearbeitung, Sprachassistent, intelligente Suche und viele weitere KI-Features enthält.

Xiaomi 14T Pro: Ein weiteres KI-Handy ist das Xiaomi 14T Pro, welches Gemini als künstliche Intelligenz auf dem Handy nutzt. Darin enthalten sind Unterstützung beim Verfassen von Nachrichten, Bildbearbeitungsoptionen und ein Sprachassistent. Beim Kauf eines KI-Handys solltest Du auf den Funktionsumfang der KI-Features achten. Welche intelligente Unterstützung ist Dir im Alltag wichtig und welches Gerät bietet Dir hierzu den größten Leistungsumfang? Bei einem Blick in die künstliche Intelligenz News findest Du die aktuellsten Neuigkeiten aus dem Bereich KI und passende Smartphones.

Fazit: KI bei Handys auf dem Vormarsch Die Einsatzmöglichkeiten künstlicher Intelligenz auf Handys wachsen rasant und werden von Herstellern wie Google, Apple und Samsung umfangreich genutzt. Schon jetzt hat KI auf Smartphones dazu geführt, dass wir die Geräte anders nutzen und sie ein noch wichtigerer Bestandteil unseres Alltags werden. KI fürs Handy macht viele Anwendungen komfortabler und optimiert zahlreiche Prozesse. Gleichzeitig ist mit der Nutzung künstlicher Intelligenz auf Smartphones das Risiko der Datensicherheit verbunden. Achte daher darauf, nur KI-Apps aus seriösen Quellen zu verwenden und Deine Privatsphäre durch App-Einstellungen zu schützen.

FAQ zu künstlicher Intelligenz auf Handys Welches Handy hat künstliche Intelligenz? Inzwischen sind die meisten Top-Modelle der Smartphone-Hersteller mit KI ausgestattet. Einige Beispiele für besonders leistungsstarke KI-Handys sind das iPhone 16 Pro, das Samsung Galaxy S24 Ultra, das Google Pixel 9 Pro und das Xiaomi 14T Pro. Wie funktioniert KI auf dem Handy? KI auf dem Smartphone selbst analysiert Daten wie Verhalten, Vorlieben und Nutzungsmuster, um personalisierte Empfehlungen zu geben oder Prozesse zu optimieren. Einige Funktionen laufen lokal auf speziellen KI-Chips, während andere über die Cloud verarbeitet werden, je nach Hardware und App. Anwendungen reichen von Kameraoptimierungen bis zu Sprachassistenten. Was ist die beste KI-App kostenlos? Die wahrscheinlich bekannteste KI-App ist ChatGPT zum Verfassen von Texten. Für Bildbearbeitung hingegen bietet sich Picsart an. Mit MurfAI kannst Du kostenlos Stimmen generieren. Was ist ein AI Smartphone? Ein AI-Smartphone ist ein Mobilgerät, das Künstliche Intelligenz (KI) integriert, um Funktionen und Benutzererlebnisse zu optimieren. Dies umfasst personalisierte Empfehlungen, erweiterte Kamerafunktionen, Sprachassistenten und die Automatisierung von Aufgaben. Hersteller wie Samsung statten ihre Geräte mit spezifischen KI-Funktionen aus; beispielsweise bietet die Galaxy S24-Serie mit "Galaxy AI" Echtzeit-Übersetzungen und intelligente Fotoassistenten. Fotos: ©CanvaPro, OpenAI, StarryAI, Google

Finja Finja liebt gut gemachte Anwendungen und kennt (so gut wie) jede App. Wenn Sie nicht das Smartphone ihrer Freundin einrichtet, soll sie gerüchteweise auch mal in der analogen Welt unterwegs sein. Alle Artikel aufrufen