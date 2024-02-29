Immer erreichbar zu sein, ist für die meisten Menschen mittlerweile Pflicht. Wer nur telefonieren möchte, findet hier gute Handys unter 100 Euro.

Handy unter 100 Euro: emporiaOne Als Handy für unter 100 Euro ist das emporiaOne ein Modell, das den Ansprüchen derjenigen genügt, die einfach jederzeit erreichbar sein möchten. Mit diesem Handy kannst Du telefonieren und Textnachrichten verschicken. Eine Verbindung zum Internet lässt sich mit diesem Modell jedoch nicht herstellen. Daher ist dieses Handy für unter 100 Euro ein Gerät, das sich an Nutzer richtet, die nur gelegentlich telefonieren und das Handy zu keinem anderen Zweck nutzen wollen. Eine wichtige Funktion des emporiaOne ist der Notfallknopf, der im Akkudeckel verbaut ist. Dieser Knopf stellt eine schnelle Verbindung zu einer vorher vom Nutzer als Notfallkontakt eingerichteten Rufnummer her. Möchtest Du diese Funktion nicht nutzen, kannst Du den Akkudeckel austauschen. Ein Akkudeckel ohne Notfallknopf ist im Lieferumfang enthalten. Zur einfachen Bedienung trägt das Außendisplay bei, das Anrufe anzeigt. Zudem hast Du die Möglichkeit, das Gespräch anzunehmen oder abzulehnen, ohne das Handy zu öffnen. Die Tastatur des emporiaOne wird erst sichtbar, wenn Du das Handy aufklappst. Dadurch ist dieses Handy für unter 100 Euro platzsparend und passt in jede Hosentasche.

emporiaONE spacegrey Design Speicher Preis-Leistungs-Verhältnis Online bestellbar Details 54.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Handy unter 100 Euro: emporiaEuphoria Das emporiaEuphoria ist ein einfaches Handy für unter 100 Euro. Die Gestaltung des Designs erinnert an die Mobiltelefone vor der Einführung von Smartphones. Dieses Modell verfügt über ein Farbdisplay und eine darunter angeordnete Telefontastatur. Die Tasten weisen eine angenehme Größe auf, die das Tippen von Kurznachrichten einfach macht. Gleichermaßen lassen sich durch die Tastengröße Ziffern und Buchstaben sehr leicht ablesen. Das emporiaEuphoria verfügt weiterhin über eine Kamera mit einer Auflösung von 2 MP. Damit kannst Du zwar keine hochauflösenden Fotos schießen, einfache Schnappschüsse sind aber drin. Eine Verbindung zum Internet lässt sich mit diesem Gerät ebenfalls nicht herstellen. Auch dieses emporia-Modell ist mit einem Notfallknopf ausgestattet, der nach Betätigung sofort eine zuvor vom Nutzer einprogrammierte Rufnummer wählt. Aufgrund dieser Funktion eignet sich dieses Handy für unter 100 Euro besonders gut für Senioren und hilfsbedürftige Menschen.

emporiaEuphoria Preis-Leistungs-Verhältnis Performance Akku Online bestellbar Details 70.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Lohnt sich der Kauf eines Handys für unter 100 Euro? Ein Handy für unter 100 Euro zu kaufen, kann sich lohnen. Du solltest Dir vor dem Kauf allerdings darüber im Klaren sein, wofür Du das Gerät hauptsächlich nutzen möchtest. Geht es einfach darum, unterwegs erreichbar zu sein oder andere erreichen zu können, sind einfache Modelle wie die beiden emporia-Modelle durchaus lohnend in der Anschaffung. Sie sind auf die wesentlichen Funktionen eines Mobiltelefons reduziert, nämlich das Telefonieren und das Versenden von Textnachrichten. Bist Du damit zufrieden und nutzt ohnehin keine Apps, kannst Du Dir die Kosten eines teuren Smartphones sparen. Bist Du allerdings darauf angewiesen, nicht nur zu Hause ins Internet zu gelangen, solltest Du Dir überlegen, etwas mehr Geld zu investieren und Dir ein günstiges Smartphone zu kaufen. Ein einfaches Smartphone muss nicht teuer sein, jedoch ist es schwer, brauchbare Smartphones für unter 100 Euro zu finden. Die oben genannten Handys für unter 100 Euro sind Modelle, die neben den gelegentlichen Nutzern ebenfalls Senioren ansprechen. Das liegt vor allem daran, dass sie einfach in der Handhabung sind, über gut lesbare Tastaturen verfügen und günstig in der Anschaffung sind. Nutzt Du oder ein Verwandter das Handy nur in Ausnahmefällen, leistet Dir auch ein günstiges Handy gute Dienste.

Günstige Smartphones, die trotzdem gute Leistung bringen Smartphones für unter 100 Euro sind zwar vereinzelt erhältlich, diese Modelle zeichnen sich allerdings oft dadurch aus, dass sie mit veralteter Software ausgestattet sind und viele neuere Apps von diesen Geräten gar nicht unterstützt werden. Zudem sind oft Prozessoren verbaut, die nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik entsprechen, wodurch die Bedienung meist leidet. Symptomatisch dafür sind stockende Bilder bei der Darstellung von beweglichen Inhalten. Zudem ist Geduld beim Nutzer gefragt, da sich Apps meist nur zeitverzögert öffnen. Dennoch ist es nicht notwendig, auf die Flaggschiff-Modelle der Oberklasse zurückzugreifen, wenn Du auf ein Smartphone nicht verzichten kannst. Fast alle Hersteller bieten ebenfalls Modelle in Preisklassen an, die erschwinglich sind und trotzdem viel Freude bei der Bedienung bereiten. Daher solltest Du Dir überlegen, nicht das günstigste Modell zu kaufen. Spare lieber etwas Geld zusammen und investiere dieses in ein Smartphone der Mittelklasse. Mit diesen Modellen kannst Du alle gängigen Apps nutzen und bist jederzeit unterwegs mit dem Internet verbunden, kannst auf verschiedenen Plattformen mit Freunden in Kontakt bleiben und Informationen jederzeit abrufen. Zudem verfügen bereits diese Modelle über hochauflösende Kameras, die ansprechende Fotografien erstellen. FAQ Welches Handy unter 100 Euro ist gut? Das emporiaOne und das emporiaEuphoria bieten den Nutzern Bedienfreundlichkeit und die Möglichkeiten, zu telefonieren und Kurznachrichten zu versenden. Das emporiaEuphoria verfügt zudem über eine 2-MP-Kamera. Eine Verbindung zum Internet ist dagegen nicht möglich. Gibt es Handys für unter 100 Euro mit großem Akku? Die Akkulaufzeit von Handys beträgt bei moderater Nutzung meist mehrere Tage. Aufgrund der Reduzierung auf wesentliche Funktionen verfügen daher auch günstige Handys über eine gute Akkulaufzeit. Wie unterscheiden sich günstige von teuren Handys? Teure Handys verfügen über moderne Prozessoren, die mehr Leistung bringen, sowie über hochwertige Kameras. Zudem sind die hochpreisigen Modelle mit einer Vielzahl von Zusatzfunktionen ausgestattet. Handys unter 100 Euro sind dagegen auf die wesentlichen Funktionen, Telefonieren und Nachrichten verschicken, beschränkt. Auch eine Internetverbindung ist mit den günstigen Modellen nicht möglich. Lohnt sich der Kauf eines günstigen Smartphones? Günstige Smartphones bieten in vielen Fällen gute Qualität und ausreichende Funktionen für diejenigen, die das Handy im Alltag nur gelegentlich nutzen. Wer einen schnellen Prozessor und viel Speicherplatz benötigt, muss zu einem höherpreisigen Modell greifen. Foto: © freenet