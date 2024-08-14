Mit dem Google Pixel 9 und dem Google Pixel 9 Pro kommt die Nachfolgegeneration des beliebten Google Pixel 8 und leistungsstarken Google Pixel 8 Pro auf den Markt. Es erwartet Dich eine deutliche Designveränderung, wenn Du das Google Pixel 8 und das Google Pixel 8 Pro der 9. Generation gegenüber stellst. Optisch nähern sich die neuen Google-Smartphones ohne rückseitigen Kamerabalken dem iPhone 15 an.

Daten zum Display der neunten Pixel-Generation von Google

Das Pixel 9 von Google hat ein 6,24 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1.080 x 2.424 Pixeln haben. Etwas großzügiger ist das Display des Pixel 9 Pro mit 6,34 Zoll und einer Auflösung von 1.280 x 2.856 Pixel. Auch die Bildwiederholrate beim teureren Google Pixel 9 Pro ist besser, denn sie soll zwischen einem und 120 Hertz liegen, wogegen das Pixel 9 eine Bildwiederholrate von 60 bis 120 Hertz mitbringt. Einen deutlichen Sprung nach vorne macht die Helligkeit der Displays bei beiden Modellen.

Merkmal Google Pixel 9 Google Pixel 9 Pro Displaygröße 6,24 Zoll 6,34 Zoll Auflösung 1.080 x 2.424 Pixel 1.280 x 2.856 Pixel Bildwiederholrate 120 Hertz 120 Hertz

Pixel 9 vs. Pixel 9 Pro: Blick auf Prozessor und Performance

Sowohl das Pixel 9 als auch das Pixel 9 Pro sind mit einem Google Tensor G4 als Prozessor ausgestattet. Unterschiede zeigen sich allerdings beim Arbeitsspeicher, denn während das Pixel 9 Pro stattliche 16 GB RAM spendiert bekommt, erhält das Pixel 9 lediglich 12 GB RAM. Auch beim Gerätespeicher zeigen sich im Vergleich Google Pixel 9 vs. 9 Pro Unterschiede. Für das Pixel 9 sind zwei Varianten mit 128 GB und 256 GB Speicher vorgesehen, wohingegen das Pixel 9 Pro zusätzlich als Variante mit 512 GB und einem TB auf den Markt kommt.

Merkmal Google Pixel 9 Google Pixel 9 Pro Prozessor Google Tensor G4 Google Tensor G4 RAM 12 GB 16 GB Gerätespeicher 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

Vergleich der Kameras beim Pixel 9 Pro vs. Pixel 9

Die Pixel-Smartphones von Google haben sich in der Vergangenheit einen Namen als erstklassige Fotohandys gemacht. Daher wurde das Kamera-Setup der neunten Generation mit besonders großer Spannung erwartet. Du kannst Dich auf eine deutliche Verbesserung der Ultraweitwinkelkamera freuen. Löst diese beim Pixel 8 noch mit 12 MP auf, gibt es in der neunten Generation eine Auflösung von 50 MP und eine Blende von ƒ/1,7. Das Google Pixel 9 hat rückseitig eine Dual-Kamera.

Für das Pixel 9 Pro wird eine Triple-Kamera erwartet, welche zusätzlich eine Telelinse mit 48 MP Auflösung nutzt. Auch die Qualität der Frontkamera unterscheidet sich beim Vergleich des Google Pixel 9 vs. 9 Pro deutlich. Das Standardmodell besitzt eine Selfie-Kamera mit 10,5 MP Auflösung. Deutlich besser fällt die Frontkamera des Pixel 9 Pro aus, denn sie soll mit 42 MP auflösen.

Merkmal Google Pixel 9 Google Pixel 9 Pro Rückseitige Kamera Dual-Kamera: 50 MP Weitwinkel, 48 MP Ultraweitwinkel Triple-Kamera: 50 MP Weitwinkel, 48 MP Ultraweitwinkel, 48 MP Teleobjektiv Ultraweitwinkelkamera 50 MP, ƒ/1,7 50 MP, ƒ/1,7 Frontkamera 10,5 MP 42 MP

Akkuvergleich im Duell Google Pixel 9 vs. 9 Pro

Beim Blick auf die Akkus der neuen Generation fällt auf, dass Google keinen Unterschied zwischen dem günstigeren Pixel 9 und dem leistungsstärkeren Pixel 9 Pro macht. In beiden Geräten steckt ein Akku mit 4.700 mAh, der eine Nutzungsdauer von bis zu 24 Stunden ermöglicht. Nutzt Du den Extrem-Energiesparmodus, haben beide Modelle eine Laufzeit von bis zu 100 haben. Die neunte Generation der Google-Smartphones ist zudem mit der Möglichkeit des kabellosen Ladens ausgestattet. Kabelgebunden soll die maximale Ladekapazität bei 45 Watt liegen, sofern Du das separat erhältliche Schnellladegerät verwendest.

Merkmal Google Pixel 9 Google Pixel 9 Pro Akkukapazität 4.700 mAh 4.700 mAh Nutzungsdauer Bis zu 24 Stunden Bis zu 24 Stunden Extrem-Energiesparmodus Bis zu 100 Stunden Bis zu 100 Stunden

Weitere Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Pixel 9 und Pixel 9 Pro

Bei den übrigen Vergleichspunkten im Duell Pixel 9 vs. Pixel 9 Pro zeigen sich viele Gemeinsamkeiten zwischen beiden Modellen. Du kannst sie wahlweise per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung entsperren. Durch die Verwendung einer physischen SIM-Karte in Kombination mit einer eSIM sind sie Dual-SIM-fähig. Für einen erstklassigen Sound sorgt der Stereolautsprecher. Updates für das Betriebssystem, welches ab Werk übrigens Android 14 sein wird, sowie Sicherheitsupdates stellt Google für beide Modelle sieben Jahre lang zur Verfügung.