Google Pixel 9 vs. 9 Pro: die neueste Pixel-Generation im Vergleich
Entdecke Gemeinsamkeiten und Unterschiede der neuen Google Smartphones. Im Vergleich haben wir das Google Pixel 9 vs. 9 Pro!
Entdecke Gemeinsamkeiten und Unterschiede der neuen Google Smartphones. Im Vergleich haben wir das Google Pixel 9 vs. 9 Pro!
Mit dem Google Pixel 9 und dem Google Pixel 9 Pro kommt die Nachfolgegeneration des beliebten Google Pixel 8 und leistungsstarken Google Pixel 8 Pro auf den Markt. Es erwartet Dich eine deutliche Designveränderung, wenn Du das Google Pixel 8 und das Google Pixel 8 Pro der 9. Generation gegenüber stellst. Optisch nähern sich die neuen Google-Smartphones ohne rückseitigen Kamerabalken dem iPhone 15 an.
Das Pixel 9 von Google hat ein 6,24 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1.080 x 2.424 Pixeln haben. Etwas großzügiger ist das Display des Pixel 9 Pro mit 6,34 Zoll und einer Auflösung von 1.280 x 2.856 Pixel. Auch die Bildwiederholrate beim teureren Google Pixel 9 Pro ist besser, denn sie soll zwischen einem und 120 Hertz liegen, wogegen das Pixel 9 eine Bildwiederholrate von 60 bis 120 Hertz mitbringt. Einen deutlichen Sprung nach vorne macht die Helligkeit der Displays bei beiden Modellen.
|Merkmal
|Google Pixel 9
|Google Pixel 9 Pro
|Displaygröße
|6,24 Zoll
|6,34 Zoll
|Auflösung
|1.080 x 2.424 Pixel
|1.280 x 2.856 Pixel
|Bildwiederholrate
|120 Hertz
|120 Hertz
Sowohl das Pixel 9 als auch das Pixel 9 Pro sind mit einem Google Tensor G4 als Prozessor ausgestattet. Unterschiede zeigen sich allerdings beim Arbeitsspeicher, denn während das Pixel 9 Pro stattliche 16 GB RAM spendiert bekommt, erhält das Pixel 9 lediglich 12 GB RAM. Auch beim Gerätespeicher zeigen sich im Vergleich Google Pixel 9 vs. 9 Pro Unterschiede. Für das Pixel 9 sind zwei Varianten mit 128 GB und 256 GB Speicher vorgesehen, wohingegen das Pixel 9 Pro zusätzlich als Variante mit 512 GB und einem TB auf den Markt kommt.
|Merkmal
|Google Pixel 9
|Google Pixel 9 Pro
|Prozessor
|Google Tensor G4
|Google Tensor G4
|RAM
|12 GB
|16 GB
|Gerätespeicher
|128 GB, 256 GB
|128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB
Die Pixel-Smartphones von Google haben sich in der Vergangenheit einen Namen als erstklassige Fotohandys gemacht. Daher wurde das Kamera-Setup der neunten Generation mit besonders großer Spannung erwartet. Du kannst Dich auf eine deutliche Verbesserung der Ultraweitwinkelkamera freuen. Löst diese beim Pixel 8 noch mit 12 MP auf, gibt es in der neunten Generation eine Auflösung von 50 MP und eine Blende von ƒ/1,7. Das Google Pixel 9 hat rückseitig eine Dual-Kamera.
Für das Pixel 9 Pro wird eine Triple-Kamera erwartet, welche zusätzlich eine Telelinse mit 48 MP Auflösung nutzt. Auch die Qualität der Frontkamera unterscheidet sich beim Vergleich des Google Pixel 9 vs. 9 Pro deutlich. Das Standardmodell besitzt eine Selfie-Kamera mit 10,5 MP Auflösung. Deutlich besser fällt die Frontkamera des Pixel 9 Pro aus, denn sie soll mit 42 MP auflösen.
|Merkmal
|Google Pixel 9
|Google Pixel 9 Pro
|Rückseitige Kamera
|Dual-Kamera: 50 MP Weitwinkel, 48 MP Ultraweitwinkel
|Triple-Kamera: 50 MP Weitwinkel, 48 MP Ultraweitwinkel, 48 MP Teleobjektiv
|Ultraweitwinkelkamera
|50 MP, ƒ/1,7
|50 MP, ƒ/1,7
|Frontkamera
|10,5 MP
|42 MP
Beim Blick auf die Akkus der neuen Generation fällt auf, dass Google keinen Unterschied zwischen dem günstigeren Pixel 9 und dem leistungsstärkeren Pixel 9 Pro macht. In beiden Geräten steckt ein Akku mit 4.700 mAh, der eine Nutzungsdauer von bis zu 24 Stunden ermöglicht. Nutzt Du den Extrem-Energiesparmodus, haben beide Modelle eine Laufzeit von bis zu 100 haben. Die neunte Generation der Google-Smartphones ist zudem mit der Möglichkeit des kabellosen Ladens ausgestattet. Kabelgebunden soll die maximale Ladekapazität bei 45 Watt liegen, sofern Du das separat erhältliche Schnellladegerät verwendest.
|Merkmal
|Google Pixel 9
|Google Pixel 9 Pro
|Akkukapazität
|4.700 mAh
|4.700 mAh
|Nutzungsdauer
|Bis zu 24 Stunden
|Bis zu 24 Stunden
|Extrem-Energiesparmodus
|Bis zu 100 Stunden
|Bis zu 100 Stunden
Bei den übrigen Vergleichspunkten im Duell Pixel 9 vs. Pixel 9 Pro zeigen sich viele Gemeinsamkeiten zwischen beiden Modellen. Du kannst sie wahlweise per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung entsperren. Durch die Verwendung einer physischen SIM-Karte in Kombination mit einer eSIM sind sie Dual-SIM-fähig. Für einen erstklassigen Sound sorgt der Stereolautsprecher. Updates für das Betriebssystem, welches ab Werk übrigens Android 14 sein wird, sowie Sicherheitsupdates stellt Google für beide Modelle sieben Jahre lang zur Verfügung.
offizielle Vorstellung von Pixel 9 und Pixel 9 Pro am 13. August 2024
neues Design ohne Kamerabalken und mit mehr Ähnlichkeit zum iPhone
Google Tensor G4 Prozessor mit 12 GB RAM (Pixel 9) oder 16 GB RAM (Pixel 9 Pro)
Dual-Kamera für das Pixel 9 und Triple-Kamera für das Pixel 9 Pro
deutliche Leistungssteigerung bei der Ultraweitwinkelkamera
Akku mit 4.700 mAh, Schnellladefunktion bis 45 Watt und kabellosem Laden
7 Jahre Updates für beide Modelle
Kritikpunkte an den Vorgängergenerationen der Pixel-Reihe wie etwa die lange Ladezeit und Akkuprobleme behebt Google in der neunten Generation. Kritik gibt es jedoch weiterhin am Gerätespeicher des Pixel 9, welcher maximal 256 GB beträgt. Das Google Pixel 9 Pro ist hingegen auch mit 512 GB und einem TB erhältlich.
Das Pixel 9 Pro von Google hat eine Displaygröße von 6,34 Zoll, womit es 0,1 Zoll größer als das Display des Pixel 9 ist.
Das Gehäuse des Google Pixel 9 hat eine Höhe von 152,8 Millimetern, eine Breite von 72 Millimetern und eine Dicke von 8,5 Millimetern. Es wiegt 198 Gramm und fällt damit etwas kleiner als das Google Pixel 9 Pro aus.
Ein wichtiger Unterschied zwischen dem Pixel 9 vs. Pixel 9 Pro betrifft die Kameratechnik. Während das Pixel 9 lediglich eine Dual-Kamera auf der Rückseite und eine Selfie-Kamera mit 10,5 MP besitzt, ist das Pixel 9 Pro rückseitig mit einer Triple-Kamera ausgestattet und nutzt eine Selfie-Kamera mit 42 MP. Im Vergleich zur vorherigen Generation profitierst Du zudem von einer deutlich besseren Ultraweitwinkelkamera.
Foto: ©Google