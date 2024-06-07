Das Google Pixel 8 Pro und das Google Pixel 8 sind seit dem Herbst 2023 auf dem Markt. Im Mai 2024 launchte das günstigere Google Pixel 8a. Du willst wissen, was das Top-Modell und Mittelklasse-Smartphone unterscheidet? Welches Google-Smartphone der Pixel-8-Reihe passt zu Dir? Genau das findest Du im großen Vergleich Google Pixel 8 Pro vs. 8a von freenet heraus.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Google Pixel 8 Pro und 8a in der Übersicht

Merkmal Google Pixel 8 Pro Google Pixel 8a Geräteklasse Flagschiffmodell Mittelklassemodell Design Poliertes Aluminium, Gorilla Glass Victus 2 Kunststoffrückseite, Gorilla Glass 3 Farben Bay, Obsidian, Porcelain Weiß, Schwarz, Bay, Aloe Größe 162,6 x 76,5 x 8,8 mm 152,1 x 72,7 x 8,9 mm Display 6,7 Zoll, 1.344 x 2.992 Pixel, 1-120 Hz, 2.400 Nits 6,1 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel, 60-120 Hz, 2.000 Nits Prozessor Google Tensor 3 Google Tensor 3 RAM 12 GB 8 GB Hauptkamera 50,3 MP, f/1.68 64,1 MP Ultraweitwinkelkamera 48 MP 13,4 MP, f/2.2 Telekamera 48 MP Keine Frontkamera 10 MP 13 MP Akkukapazität 5.050 mAh 4.492 mAh Betriebssystem Android 14 Android 14 Updates 7 Jahre Sicherheits- und Systemupdates 7 Jahre Sicherheits- und Systemupdates SIM Nano-SIM, eSIM, Dual-SIM, 5G Nano-SIM, eSIM, Dual-SIM, 5G Schnellladefunktion Ja Ja Kabelloses Laden Ja Ja Preis Höherer Preis Günstigerer Preis

Design und Farben beim Google Pixel 8 Pro und 8a

Im Hinblick auf das Design macht der große Vergleich Google Pixel 8 vs. 8a vs. 8 Pro deutlich, dass Google seiner Designlinie treu bleibt. Die genannten Geräte unterscheiden sich optisch nur geringfügig voneinander und sehen auch den Vorgängermodellen Pixel 7 Pro und Google Pixel 7a recht ähnlich. Das deutlich preiswertere Pixel 8a hat eine Rückseite aus Kunststoff und Gorilla Glass 3. Beim teureren Pixel 8 Pro setzt Google hingegen auf poliertes Aluminium und Gorilla Glass Victus 2. Es ist in den drei Farben Bay, Obsidian und Porcelain erhältlich, wohingegen Du beim Pixel 8a zwischen Weiß, Schwarz, Bay und Aloe wählen kannst.

Pixel 8 Pro vs. Pixel 8a: Displayvergleich

Das Display des Mittelklassemodells Pixel 8a misst 6,1 Zoll und hat eine Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln. Es ist also deutlich kleiner als das 6,7 Zoll große Display des Pixel 8 Pro mit 1.344 x 2.992 Pixeln Auflösung. Unterschiede gibt es zudem bei der Bildwiederholrate. Sie liegt beim Pixel 8a zwischen 60 und 120 Hertz, während das Pixel 8 Pro die Bildwiederholrate zwischen einem und 120 Hertz flexibel an den Inhalt anpasst. Die Spitzenhelligkeit ist beim Pixel 8 Pro mit 2.400 Nits deutlich höher als die 2.000 Nits beim Pixel 8a.

Das Duell der Performance: Google Pixel 8 Pro vs. 8a

Beim detaillierten Hardware- und Leistungsvergleich des Google Pixel 8 Pro vs. 8a fällt zunächst eine Gemeinsamkeit auf: der verwendete Prozessor. In beiden Fällen handelt es sich um den Google Tensor 3 aus eigener Produktion. Dass das Pixel 8 Pro dennoch eine deutlich bessere Performance bietet, liegt am bereitgestellten Arbeitsspeicher. Hier hat Google dem Pixel 8 Pro stattliche 12 GB RAM spendiert, während man sich beim Pixel 8a mit 8 GB begnügen muss.

Pixel 8 Pro vs. 8a und die Kameratechnik

Wie bereits bei der Google-Pixel-7-Reihe fällt auch in der neueren Generation die Kameratechnik unterschiedlich aus. Das Pixel 8a ist mit einer Dual-Kamera ausgestattet. Hier löst die Hauptkamera mit 64,1 Megapixeln aus. Hinzu kommt eine Ultraweitwinkelkamera mit 13,4 MP und f/2.2. Bei der Frontkamera beträgt die Auflösung 13 MP. Die Hauptkamera im Pixel 8 Pro hat mit einem Wert von f/1.68 eine deutlich bessere Blende und eine Auflösung von 50,3 Megapixeln. Hier kommt neben der 48 MP starken Ultraweitwinkelkamera noch ein Teleobjektiv mit ebenfalls 48 MP Auflösung hinzu. Allerdings fällt die Frontkamera mit 10 MP Auflösung im Vergleich zum Pixel 8a leicht ab.

Akku und Betriebssystem beim Google Pixel 8a und 8 Pro

In Sachen Akkuleistung gibt Google für beide Modelle eine Laufzeit von mehr als 24 Stunden an, die Akkus unterscheiden sich jedoch. Das günstigere Pixel 8a hat einen 4.492 mAh Akku, das Pixel 8 Pro ein Modell mit einem 5.050 mAh Akku. Eine Schnellladefunktion und kabelloses Laden findest Du bei beiden Smartphones. Identisch im Duell Google Pixel 8 Pro vs. 8a ist das ab Werk aufgespielte Betriebssystem. Hierbei handelt es sich um Android 14. Zudem gibt es eine Zusage für sieben Jahre Sicherheits- und Systemupdates. Beide Geräte unterstützen außerdem Nano-SIM und eSIM, können als Dual-SIM-Smartphone genutzt werden und lassen sich mit dem Mobilfunkstandard 5G nutzen.