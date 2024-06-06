Das große Pixel Update: Lohnt sich der Umstieg vom Pixel 7a auf das Pixel 8a? Was sind die Unterschiede? Finde es im großen Vergleich zwischen dem Google Pixel 7a vs. 8a heraus!

Das Google Pixel 7a vs. 8a – in der Übersicht Bereits im Mai 2023 führte Google das Pixel 7a ein. Seit Mai 2024 ist nun auch das Nachfolgemodell Google Pixel 8a erhältlich. __Der Vorteil:__Die beiden Mittelklasse-Modelle sind deutlich günstiger als die Google-Flaggschiff-Modelle Google Pixel 8 und Google Pixel 8 Pro. Sowohl das Pixel 7a als auch das 8a ähneln im Design den Top-Modellen und bieten Dir eine ausgewogene, aber abgespeckte Hardware im Vergleich zu den Flaggschiffen. Das heißt, weniger RAM und Speicher und auch Display, Kamera und Akku sind etwas schwächer als die Top-Modelle, aber auf einem soliden Niveau. Wo genau liegen die Unterschiede zwischen den Mittelklasse-Smartphones und was ist gleich geblieben? Der große Vergleich Google Pixel 7a vs. 8a von freenet zeigt Dir, ob sich ein Umstieg auf das neuere Modell lohnt. Google Pixel 7a Google Pixel 8a Release Date Mai 2023 Mai 2024 Farboptionen Weiß, Pink, Blau, Grau Weiß, Blau, Grün, Schwarz Display (Größe und Typ, Auflösung, Bildwiederholrate) 6,1 Zoll OLED, 1080x2400, 90Hz 6,1 Zoll OLED, 1080x2400, adaptiv 60-120Hz Maximale Helligkeit 1.000 Nits 2.000 Nits Prozessor Google Tensor G2 Google Tensor G3 RAM 8 GB 8 GB Speicher 128 GB 128 GB Betriebssystem Android 13 Android 14 Akku-Kapazität 4.385 mAh 4.492 mAh Akkulaufzeit Bis zu 72 Stunden (Energiesparmodus), > 10 Stunden (intensive Nutzung) Bis zu 24 Stunden (durchschnittliche Nutzung), > 10 Stunden (intensive Nutzung) Kamera (Haupt) 64,1 MP, f/1.89 64,1 MP, f/1.89 Kamera (Ultraweit) 13,4 MP, f/2.2 13,4 MP, f/2.2 Selfie-Kamera 13 MP 13 MP Videoauflösung Front 2,1 MP 8,3 MP Update-Garantie 5 Jahre 7 Jahre Design und Display beim Google Pixel 7a vs. 8a Während das Pixel 7a in den Farbtönen Weiß, Pink, Blau und Grau erhältlich ist, wird das Pixel 8a in Weiß, Blau, Grün und Schwarz angeboten. Hinsichtlich der Gerätegröße gibt es keine nennenswerten Unterschiede und auch das Design des Pixel 8a ist unverkennbar für Google. Allerdings ist das Google Pixel 8a sechs Gramm leichter und die Ecken sind abgerundet. Beinahe gleichbleibend sind auch die technischen Daten des Displays beim Vergleich von Google Pixel 8a vs. 7a. In beiden Fällen setzt Google auf ein 6,1 Zoll großes OLED-Display aus Gorilla Glass 3 mit einer Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln. Ein wichtiger Unterschied ist die Bildwiederholrate. War sie beim Pixel 7a mit 90 Hertz noch statisch, passt sie sich beim Pixel 8a in einem Bereich von 60 und 120 Hertz an. Ein zweiter Unterschied ist die Helligkeit der Displays beim Vergleich Google Pixel 8a vs. 7a. Das neuere Pixel 8a hat eine maximale Helligkeit von 2.000 Nits, das ältere Pixel 7a nur 1.000 Nits.

Kameraausstattung beim Pixel 7a vs. 8a In Sachen Kameratechnik verlässt sich Google beim neuen Pixel 8a auf die bereits bewährte Ausstattung des Pixel 7a und nimmt nur eine kleine Änderung vor, nämlich bei der Qualität der Videoaufnahmen mit der Frontkamera. Hier bietet Dir das Pixel 7a eine Auflösung von 2,1 MP, wohingegen das Pixel 8a mit 8,3 MP Auflösung punkten kann. Zur Kameraausstattung beider Modelle gehören: eine Hauptkamera mit 64,1 Megapixeln, f/1.89 und achtfachem digitalem Zoom

eine Ultraweitwinkelkamera mit 13,4 Megapixeln und f/2.2

eine Selfie-Kamera mit 13 Megapixeln Prozessor und Performance beim Google Pixel 8a vs. 7a Ein signifikanter Unterschied beim Vergleich Google Pixel 7a vs. 8a kommt zum Vorschein, wenn der Prozessor unter die Lupe genommen wird. Im neueren Pixel 8a steckt ein Google Tensor G3, also das Nachfolgemodell vom Google Tensor G2, der im Pixel 7a eingebaut ist. Zusammen mit den 8 GB RAM sorgt der neuere Prozessor für eine um 22 Prozent gestiegene CPU-Geschwindigkeit. Auch in Sachen Speicherbandbreite legt das Pixel 8a um 25 Prozent zu. Diese Steigerung der Performance dürfte vor allem für Gamer interessant sein, wirkt sich jedoch auch positiv auf KI-Anwendungen aus. Der interne Gerätespeicher ist hingegen mit 128 GB gleichbleibend. Technische Daten im Vergleich – Google Pixel 7a vs. 8a Während das Google Pixel 7a mit Android 13 als Betriebssystem verkauft wird, ist das Pixel 8a bereits mit Android 14 ab Werk erhältlich. Unterschiede zeigt der Vergleich Pixel 7a vs. 8a auch beim Akku. Steckt im Google Pixel 7a noch ein 4.385 mAh Akku, hat das Pixel 8a mit einem 4.492 mAh Akku die Nase deutlich vorn. Damit verbunden ist eine Steigerung der Akkuleitung um etwa 15 Prozent. Das neue Pixel 8a soll bei durchschnittlicher Nutzung bis zu 24 Stunden Laufzeit haben. Bei intensiver Nutzung sind es immer noch mehr als 10 Stunden. Die Ladegeschwindigkeit liegt bei beiden Geräten bei maximal 18 Watt. Zusätzlich wird kabelloses Laden mit bis zu 7,5 Watt unterstützt. Interessant ist auch, dass Google für das Pixel 8a sieben Jahre System- und Sicherheits-Updates garantiert. Beim Pixel 7a beläuft sich die Update-Garantie auf nur fünf Jahre. Display: Das 8a hat ein adaptives 120Hz OLED-Display mit doppelter Helligkeit von 2.000 Nits im Vergleich zu 1.000 Nits beim 7a.

Fazit: Lohnt sich ein Upgrade vom Pixel 7a zum 8a? Mit dem Pixel 8a bringt Google ein verbessertes Nachfolgemodell des beliebten Pixel 7a auf den Markt. Beide Smartphones sind solide__Mittelklasse--Modelle__. Das heißt, sie bieten Dir eine ausgewogene Mischung aus guter Leistung und günstigem Preis. Die wichtigste Neuerung ist der leistungsstarke Google Tensor G3 Chip, der KI-Performance mit sich bringt. Auch das Display wurde aufgewertet – das 8a besitzt ein adaptives 120Hz OLED-Panel mit einer doppelt so hohen Helligkeit von 2.000 Nits. Eine weitere Verbesserung betrifft die Akkulaufzeit, dank eines größeren 4.492 mAh Akkus. Auch der Software-Support wurde verlängert – das 8a erhält 7 Jahre lang Betriebssystem- und Sicherheitsupdates, zwei Jahre mehr als das 7a. Kleinere Änderungen umfassen ein neues Design mit abgerundeten Ecken und matten Oberflächen. Die Kamera-Hardware bleibt mit 64MP Hauptkamera und 13MP Ultraweitwinkel nahezu identisch. Ob sich der Umstieg auf das neue Pixel 8a lohnt, hängt vor allem von Deinem individuellen Nutzungsverhalten ab. Für Gamer, KI-Enthusiasten und alle, die Wert auf eine lange Software-Aktualisierung legen, sind die Verbesserungen jedoch einen Blick wert. FAQ Welche technischen Unterschiede gibt es zwischen dem Google Pixel 7a und dem Pixel 8a? Das neue Google Pixel 8a bringt einige bedeutende Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger dem Pixel 7a mit. Der größte Unterschied liegt im leistungsstärkeren Google Tensor G3 Chip, der insbesondere bei anspruchsvollen Grafikanwendungen und KI-Aufgaben einen spürbaren Leistungsschub bietet. Auch das Display wurde aufgewertet – das 8a besitzt nun ein adaptives 120Hz OLED-Panel mit der doppelten Helligkeit von 2.000 Nits. Mit 4.492 mAh ist auch der Akku größer als die 4.385 mAh Kapazität des 7a und soll laut Google rund 15 Prozent länger durchhalten. Wie ist die Akkulaufzeit des Pixel 8a im Vergleich zum Pixel 7a? Das aktuelle Pixel 8a ist mit einem besseren Akku ausgestattet, was sich auf die Laufzeit und Ladegeschwindigkeit auswirkt. Google gibt für das Pixel 8a bei durchschnittlicher Nutzung eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden an, was eine deutliche Verbesserung zum Pixel 7a ist. Auch bei intensiver Nutzung mit voller Helligkeit, Video streamen oder Gaming und Betrieb von vielen Apps im Hintergrund sind es noch mehr als 10 Stunden. In welchen Farben sind das Pixel 7a und das Pixel 8a erhältlich? Das bereits seit Mai 2023 erhältliche Google Pixel 7a ist in den Farben Weiß, Pink, Blau und Grau erhältlich. Das im Mai 2024 auf den Markt gekommene Pixel 8a von Google wird in den Farben Weiß, Blau, Grün und Schwarz angeboten. Wie vergleichen sich Design und Materialien des Pixel 7a mit denen des Pixel 8a? Neben Gorilla Glass 3 für das Display besteht das Gehäuse sowohl beim Pixel 8a als auch beim Pixel 7a von Google aus einer Mischung aus Kunststoff und Aluminium. Auch beim Design bleibt Google seiner Linie treu, so dass sich beide Modelle optisch stark ähneln. Allerdings ist die Smartphone-Rückseite beim Pixel 8a matt und nicht mehr glänzend. Bild: ©Google

