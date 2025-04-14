Google bietet eine Auswahl von Smartphones an, die von der Mittelklasse über ein Flaggschiff bis zum High-End-Gerät reicht. Mit dem Google Pixel 9 Pro hat der Hersteller bereits im Herbst 2024 sein aktuelles High-End-Smartphone präsentiert. Im Frühjahr 2025 folgte die Vorstellung der neuen Mittelklasse mit dem Google Pixel 9a . Im ausführlichen Vergleich Google Pixel 9 Pro vs. 9a erhältst Du alle Details zur technischen Ausstattung, den Stärken und Schwächen beider Geräte.

Kleine Qualitätsunterschiede bei den Displays

Die Displays des Google Pixel 9 Pro und 9a wirken auf den ersten Blick identisch. Sie messen jeweils 6,3 Zoll und haben eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Hier liegen die Qualitätsunterschiede jedoch im Detail. Das Display des Google Pixel 9 Pro liefert eine Auflösung von 2.856 x 1.280 Pixeln. Die Pixeldichte beträgt 497 ppi und die Spitzenhelligkeit liegt bei 3.000 Nits. Mit 2.424 x 1.080 Pixel Auflösung, eine Pixeldichte von 421 ppi und 2.700 Nits Spitzenhelligkeit erwarten Dich etwas schwächere Werte beim Google Pixel 9a.

Google Pixel 9 Pro: 6,3 Zoll, 497 ppi, 120 Hz, 3.000 Nits

Google Pixel 9a: 6,3 Zoll, 421 ppi, 120 Hz, 2.700 Nits

Dual- gegen Triple-Kamera mit deutlichen Unterschieden

Der deutlichste Unterschied im Duell Google Pixel 9a vs. 9 Pro betrifft die Kameratechnik. Beim Pixel 9a setzt Google auf eine Dual-Kamera mit 50 und 13 MP Auflösung, schlechterer Blende und schwächeren Sensoren. Das Pixel 9 Pro hingegen begeistert mit einer Triple-Kamera, deren Auflösung bei 50, 48 und 48 MP liegt. Hier fallen sowohl Blenden als auch Sensoren besser aus, was für eine höhere Fotoqualität sorgt. Das gilt übrigens auch für die Frontkamera, die beim Google Pixel 9a eine Auflösung von 13 MP und beim Pixel 9 Pro von satten 42 MP hat.

Kamera Google Pixel 9 Pro Google Pixel 9a Frontkamera 42 MP 13 MP Weitwinkelkamera 50 MP, Blende f/1.7 48 MP, Blende f/1.7 Ultraweitwinkel 48 MP, Blende f/1.7 13 MP, Blende f/2.2 Telekamera 48 MP, Blende f/2.8 fehlt

Google Pixel 9 Pro vs. 9a mit klarem Performance-Sieger

Sowohl Googles Mittelklasse als auch das High-End-Smartphone werden mit dem Tensor G4 als Chip ausgeliefert. Der Achtkerner gehört zu den besten Chipsätzen auf dem Markt und stammt aus eigener Entwicklung. Ein wichtiger Unterschied wird erst beim Blick auf den Arbeitsspeicher deutlich. Hier verfügt das Google Pixel 9 Pro über 16 GB, das Pixel 9a nur über 8 GB. Das bedeutet, dass die günstigere Mittelklasse nicht für alle KI-Anwendungen von Gemini geeignet ist.

Google Pixel 9 Pro: Tensor G4, 16 GB RAM

Google Pixel 9a: Tensor G4, 8 GB RAM

Die Akkus im Duell Google Pixel 9a vs. 9 Pro

Hinsichtlich der Akkukapazität hat das Google Pixel 9a mit 5.100 mAh etwas mehr zu bieten als das Pixel 9 Pro mit 4.700 mAh. Große Auswirkungen auf die Laufzeit hat diese Differenz jedoch nicht. Spannend ist ein Blick auf die Ladegeschwindigkeit, denn hier punktet das Google Pixel 9 Pro. Per Kabel lässt es sich mit 27 Watt laden, was etwas besser als der Wert von 23 Watt für das Pixel 9a ist. Bevorzugst Du allerdings kabelloses Aufladen, ist das Pixel 9 Pro die deutlich bessere Wahl mit einem Wert von 21 Watt. Beim Pixel 9a ist kabelloses Laden mit höchstens 7,5 Watt möglich.

Google Pixel 9 Pro: 4.700 mAh, Laden mit 27/21 Watt

Google Pixel 9a: 5.100 mAh, Laden mit 23/7,5 Watt

Design von Google Pixel 9 Pro und 9a gegenübergestellt