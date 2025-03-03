Im September 2024 hat Apple bei seinem jährlichen Event das iPhone 16 als neues Flaggschiff präsentiert. Rund ein halbes Jahr später folgte im Februar 2025 die Vorstellung des iPhone 16e, dass die Modellreihe iPhone SE ablöst und das neue Einsteiger-Smartphone aus dem Hause Apple ist. Im großen Duell iPhone 16 vs. 16e vergleicht das freenet-Team für Dich die technische Ausstattung, Leistung und Optik der beiden iPhones.

Apple iPhone 16 512 GB Pink Display Performance Design Online bestellbar Details 1329.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Apple iPhone 16e 256 GB Schwarz Display Akku Preis/Leistung Online bestellbar Details 829.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Wie ähnlich sehen sich iPhone 16e und iPhone 16? Mit einer Abmessung von 146,7 x 71,5 x 7,8 Millimetern und einem Gewicht von 167 Gramm ist das iPhone 16e nur wenig kleiner und leichter als das iPhone 16 mit 170 Gramm Gewicht und einer Größe von 147,6 x 71,6 × 7,8 Millimetern. Die wichtigsten Designunterschiede sind die fehlende Kamerataste beim iPhone 16e und die geringere Farbauswahl. Du kannst Dich beim Einsteiger-iPhone zwischen den Farben Schwarz und Weiß entscheiden. Das iPhone 16 ist zusätzlich in Pink, Ultramarin und Blaugrün erhältlich. iPhone 16e geringfügig kleiner und leichter

mehr Farbauswahl beim iPhone 16 Displays von iPhone 16e vs. 16: Welches ist besser? Die Displaygröße beträgt bei beiden Modellen 6,1 Zoll und auch hinsichtlich der maximalen Bildwiederholrate von 60 Hertz ändert sich nichts. Damit enden die Gemeinsamkeiten jedoch bereits. Während das iPhone 16 mit einem besonders hellen Display von 1.600 Nits begeistert, fällt die maximale Helligkeit beim iPhone 16e mit 1.200 Nits schwächer aus. jeweils 6,1 Zoll Größe, 60 Hertz Bildwiederholrate

iPhone 16 mit 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (1.200 Nits beim iPhone 16e) Gibt es Unterschiede beim Prozessor von iPhone 16e vs. 16? Eine weitere Gemeinsamkeit im Vergleich iPhone 16 vs. 16e zeigt sich beim Blick auf das Herz der Smartphones. Beide werden vom A18-Chip aus eigener Produktion angetrieben. Als GPU steckt im iPhone 16 ein Apple Penta-Core, im iPhone 16e ein Apple Quad-Core. Der fehlende Kern des Grafikprozessors ist sowohl bei der Videobearbeitung als auch beim Gaming zu spüren. Beide iPhones haben das iOS 18 Betriebssystem und bieten Dir umfangreiche KI-Features. beide Modelle mit A18-Chip, iOS 18, Apple Intelligence und 128/256/512 GB Gerätespeicher

besserer Grafikprozessor im iPhone 16

iPhone 16 oder iPhone 16e: Wer gewinnt den Ausdauertest? Spannend ist ein Blick auf die Laufzeit der beiden iPhone-Modelle. Hier hat das günstigere iPhone 16e die Nase deutlich vorn. Laut Apple soll eine Videowiedergabe von bis zu 26 Stunden und Audiowiedergabe von 90 Stunden bei voller Akkuladung möglich sein. Für das iPhone 16 werden 22 Stunden Video- und 80 Stunden Musikwiedergabe angegeben. Grund für die gute Akkuleistung beim neueren iPhone 16e ist der erstmals in einem iPhone verbaute Apple-Modem C1. Damit erreicht das iPhone 16e hinsichtlich der Akkulaufzeit ähnliche Werte wie das iPhone 16 Pro. 26 Stunden Videowiedergabe beim iPhone 16e

22 Stunden Videowiedergabe beim iPhone 16 Welches iPhone hat die bessere Kamera: iPhone 16 oder 16e?! Ein deutlicher Unterschied fällt beim Vergleich der Kameraausstattung von iPhone 16e vs. 16 auf. Das günstigere iPhone 16e hat rückseitig nur eine Kamera, die auch beim iPhone 16 als Hauptkamera mit 48 MP Auflösung genutzt wird. Auf eine Ultraweitwinkelkamera musst Du beim iPhone 16e jedoch verzichten. Ebenso fehlen beim Einsteiger-iPhone die Funktion zum Aufnehmen von 3D-Videos und der Actionmodus für bessere Videoaufnahmen. Wiederum identische Werte haben die Frontkameras beider iPhones. Sie lösen mit 12 Megapixeln auf, haben eine f/1,9 Blende und Autofokus. iPhone 16 mit 48-MP-Hauptkamera, 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und 12-MP-Frontkamera

iPhone 16e mit 48-MP-Hauptkamera und 12-MP-Frontkamera

3D-Videos und Actionmodus nur beim iPhone 16 Fazit iPhone 16 vs. 16e Das iPhone 16e ähnelt in vielen technischen Bereichen dem rund zwei Jahre älteren iPhone 14. Allerdings kann es der Akku im Einsteiger-iPhone mit dem des deutlich teureren iPhone 16 Pro aufnehmen. Abstriche musst Du hingegen durch den Wegfall einer zweiten Rückkamera, die geringere Helligkeit des Displays, einen schwächeren Grafikprozessor, den Verzicht auf MagSafe, den Actionmodus und die Kamerataste machen. Identische Leistung erwartet Dich in diesen Bereichen: 48-MP-Hauptkamera und 12-MP-Frontkamera

A18-Chip von Apple

6,1 Zoll großes Display mit 60 Hertz

FAQ zum iPhone 16e vs. 16 Ist das iPhone 16e besser als das iPhone 16? In vielen Bereichen wie der Hauptkamera, der Displaygröße und dem Prozessor liegen iPhone 16 und 16e gleichauf. Bessere Werte liefert das günstigere iPhone 16e bei der Akkulaufzeit. Allerdings fehlen eine zweite Rückkamera, MagSafe, die Funktion für 3D-Videos und die Kamerataste. Worin unterscheidet sich das iPhone 16e vom iPhone 16? Die wichtigsten Unterschiede im Vergleich iPhone 16 vs. 16e sind die Dual-Kamera beim iPhone 16 und Einzelkamera beim iPhone 16e, der schwächere Grafikchip im iPhone 16e und die längere Akkulaufzeit beim Einsteiger-iPhone. Was ist neu beim iPhone 16e? Eine Neuheit, die es bisher nur beim iPhone 16e gibt, ist der C1-Modem. Dabei handelt es sich um Apples eigene Entwicklung eines 5G-Modems, das sich aufgrund der erstklassigen Energieeffizienz positiv auf die Akkulaufzeit auswirkt. Wann erscheint das iPhone 16e? Ab dem 28. Februar 2025 ist das iPhone 16e erhältlich und kostet mit kleinstem Speicher knapp 700 Euro. Foto: ©iPhone

Maro Maro ist ein Phänomen, denn er liebt iOS und Android gleichermaßen. Beste Voraussetzungen, um neue Smartphones fair auf Herz und Nieren zu prüfen. Privat hat Maro eine dicke Katze und viel Humor. Alle Artikel aufrufen