Mit einer Diagonalen von 6,7 Zoll ist das Display des Galaxy A36 etwas größer als das des Vorgängers. Die Auflösung von 1.080 x 2.340 Pixeln wurde jedoch beibehalten. Auch an der Bildwiederholrate von 60 bis 120 Hertz hat sich mit dem Generationenwechsel nichts geändert. Signifikant ist hingegen die Verbesserung der Spitzenhelligkeit von 1.000 Nits beim Samsung A35 auf 1.900 Nits beim A36.

Chip und Performance des Samsung Galaxy A35 vs. A36

Das 2024 erschienene Galaxy A35 ist mit dem Chip Exynos 1380 ausgestattet, der von Samsung selbst produziert wird. Anders sieht es beim Galaxy A36 aus dem Jahr 2025 aus, denn hier verwendet Samsung einen von Qualcomm entwickelten Snapdragon 6 Gen 3 als Prozessor. Es handelt sich bei beiden Modellen im Duell Samsung Galaxy A36 vs. A35 um einen Octa-Core-Prozessor, dessen Taktung sich jedoch unterscheidet. Beim A35 beträgt sie viermal 2,0 GHz und viermal 2,4 GHz, während beim A 36 vier Kerne mit 1,8 GHz laufen und die weiteren vier ebenfalls mit 2,4 GHz.. Der Arbeitsspeicher liegt für das Modell mit 128 GB Gerätespeicher bei 6 GB. Eine bessere Performance erwartet Dich beim Modell mit 256 GB Gerätespeicher, denn hier stehen dem Prozessor 8 GB RAM zur Verfügung.

Kapazität und Lademöglichkeiten der Akkus

Bei gleicher Kapazität der Akkus von 5.000 mAh zeigen sich in der alltäglichen Nutzung doch wichtige Unterschiede. Einer betrifft die Laufzeit, welche beim Galaxy A35 maximal 26 Stunden Videowiedergabe beträgt. Das Galaxy A36 legt drei Stunden zu und kann bis zu 29 Stunden Videos abspielen. Auch das Laden ist mit dem neuen Samsung A36 komfortabler, denn die Ladekapazität beträgt bis zu 45 Watt bei kabelgebundenem Aufladen. Hier erreicht das Samsung A35 nur einen Wert von 25 Watt. Deutlicher Sieger im Akkuvergleich Samsung Galaxy A35 vs. A36 ist daher das neue Galaxy A36.

Feature Samsung A36 Samsung A35 Kapazität 5.000 mAh 5.000 mAh Videowiedergabe bis zu 29 Std. bis zu 26 Std. Laden 45 Watt 25 Watt Schnellladefunktion ja ja Kabelloses Laden ja ja

Kaum Neues bei den Kameras des Galaxy A36 vs. A35

Die einzige Veränderung bei der Kameratechnik betrifft die Integration der rückseitigen Linsen in das Gerätedesign sowie die Megapixel der Frontkamera. Das neue Samsung A36 verfügt über eine Kamerainsel auf der Rückseite, wohingegen es beim Samsung A35 noch drei separate Linsen gab. Die Selfiekamera des A35 löst noch mit 13 Megapixeln auf, während das A36 nur noch auf 12 Megapixel setzt. Die technischen Daten der Kameras sind:

Selfie-Kamera: Auflösung von 12 (A36) bzw. 13 Megapixeln (A35)

Hauptkamera: 50 MP, 10-fach-Zoom (digital), Bildstabilisator

Ultraweitwinkel: Auflösung von 8 Megapixeln

Makrolinse: Auflösung von 5 Megapixeln

Speichervarianten, Updates und Co. beim Galaxy A36 und A35

Identische Auswahloptionen zeigen sich beim Modellvergleich Samsung Galaxy A36 vs. A35 hinsichtlich des Speichers. Neben einem günstigeren Modell mit 128 GB Speicher und 6 GB RAM gibt es die etwas teurere Variante mit 256 GB Gerätespeicher und 8 GB RAM. Sowohl das neue Samsung A36 als auch das ältere A35 sind dual-SIM-fähig, unterstützen 5G und haben die Schutzklasse IP67. Den garantierten Zeitraum für Updates verlängert Samsung beim Galaxy A36 von vier auf sechs Jahre.

Auffällige Unterschiede beim Design

Der letzte Vergleichspunkt im Duell Samsung Galaxy A36 vs. A35 widmet sich dem Design der beiden Smartphones aus dem Hause Samsung. Hier gibt es eine markante Veränderung, nämlich die Dicke. Samsung verschlankt das Galaxy A36 um stattliche 0,8 Millimeter auf 7,4 Millimeter. Das schlankere Gerätemaß hat zur Folge, dass das Galaxy A36 mit 195 Gramm Gerätegewicht 14 Gramm leichter als der Vorgänger ist. Neu ist auch die Farbauswahl für das Galaxy A36. Neben den Farbklassikern Schwarz und Weiß werden Lavendel und Lime angeboten. Die Farbauswahl für das Galaxy A35 umfasst Lemon, Lila, Navy und Eisblau.