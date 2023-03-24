Das Samsung A34 hält für Samsung-Fans einige Neuerungen bereit. Entdecke hier eine Übersicht der technischen Daten des nagelneuen Smartphones.

Mit dem Galaxy A54 und dem A34 hat Samsung zwei neue beliebte Mittelklasse-Smartphones mit starker Ausstattung zum fairen Preis präsentiert. Du willst das Samsung Galaxy A34 kaufen? Im Folgenden findest Du alle wichtigen Infos zum Samsung A34 und seinen technischen Daten. Ein kleiner Vorgeschmack: Das günstigste Einstiegsmodell der A-Reihe kommt unter anderem mit einem 6,6-Zoll-Display, einer Triple-Kamera mit optischer Bildstabilisierung und einem MediaTek-Prozessor zu Dir. Samsung Galaxy A34 & seine Eigenschaften: Schlankes Design & neue Farben Mit seinem schlanken Design erweist sich das das Galaxy A34 5G in unserem Überblick nicht nur als ein attraktiver Begleiter, es liegt auch angenehm in Deiner Hand. Unterstrichen wird sein geradliniger Auftritt durch die Integration der Kamerainsel auf der Rückseite. Geschützt ist der Bildschirm des Galaxy A34 mit Gorilla Glass 5. Die Rückseite besteht hingegen aus Kunststoff. Die Oberfläche ist dabei matt gehalten und orientiert sich an der flachen Optik der Samsung Galaxy S23-Serie. Was die Farbe angeht, hast du die Qual der Wahl zwischen zeitlos eleganten Tönen oder frischen Trendfarben: Wie wäre es mit den Farbklassikern Awesome Graphite und Awesome Silver ?

Oder lieber mit den extravaganteren neuen Varianten Awesome Lime und Awesome Violet?

Galaxy A34 im Überblick: Großes Update fürs Display Du überlegst Dir, das Samsung A34 zu kaufen? Das Display weiß auf jeden Fall zu überzeugen. Das neue Smartphone des südkoreanischen Herstellers verfügt über ein 6,6 Zoll großes FHD+ Super-AMOLED-Display (1.080 mal 2.340 Pixel), das auch bei hellem Tageslicht eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 Nits erreicht. Wenn Bewegung ins Spiel kommt, sorgt außerdem die 120 Hz-Bildwiederholrate für flüssige Action fast ohne Bildstottern. Kurz gesagt: Der Bildschirm des Galaxy A34 lässt keine Wünsche offen. Er ist übrigens der größte der neuen Galaxy A-Reihe und übertrifft somit das Galaxy A14 und das Galaxy A54. Die Kamerafunktionen des Samsung A34: Detailstarke Fotos und Videos bei Tag & Nacht Ob stimmungsvolle Nachtaufnahme, beeindruckende Panorama-Ansicht oder detailstarkes Makro-Foto: die auf der Rückseite verbaute Triple-Kamera des Galaxy A34 5G und ihre Funktionen holen aus jedem Motiv eine Menge heraus. Die Hauptkamera mit 48 Megapixel-Auflösung und optischer Bildstabilisierung zeigt ihre Qualität nicht nur bei Tageslicht. Dank KI-Unterstützung stabilisiert sie Deine Fotos und Videos auch bei Dunkelheit. Unterstützt wird sie durch eine Superweitwinkelkamera mit 8 Megapixeln. Die dritte Kamera ist für Makroaufnahmen gedacht und hat 5 Megapixel. Wie bei den älteren Modellen ist die Frontkamera hingegen in einer u-förmigen Kerbe eingebaut und verfügt über 13 Megapixel. Samsung A34: Die technischen Daten zeigen mehr Power Auch in puncto Prozessor hat Samsung beim neuen Galaxy A34 nachgerüstet. Während das Samsung Galaxy A33 noch den gleichen Chip wie das Samsung A53 besaß, kommt hier kein hauseigener Exynos zum Einsatz, sondern der neue MediaTek-Prozessor Dimensity 1080.

Samsung Galaxy A34: Leistungsstarker Akku für lange Tage Ohne Dein Smartphone fehlt Dir was? Dann brauchst du ein Gerät, dem auch bei intensiver und kontinuierlicher Nutzung nicht so schnell der Saft ausgeht. Mit seinem großen 5.000 mAh-Akku zeigt sich das Galaxy A34 im Überblick als ein echter Dauerläufer, der lange mit Deinem mobilen Lifestyle mithalten kann. Wenn eine Pause vom Chatten und Gamen angesagt ist, hast Du mit der 25 Watt-Schnellladefunktion die Möglichkeit, schnell wieder auf 100 Prozent zu kommen. Top Performance zum moderaten Preis: So viel kostet das neue Samsung A34 Das Galaxy A34 mit all seinen Funktionen erscheint in zwei Speichervarianten. Mit 6/128 GB kostet das Samsung Galaxy A34 389 Euro, für 8/256 GB verlangt Samsung zum Start 459 Euro. Ebenso wie bei vorherigen Modellen Wie kannst Du den Speicher des 128-GB-Modells außerdem mit einer Micro-SD-Karte um bis zu 1 TB nachträglich aufstocken. Weitere Eigenschaften des Samsung A34 Zu den absoluten Highlights des Galaxy A34 zählen der Schutz gegen Staub und Wasser nach IP67-Standard sowie Stereo-Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Unterstützung. Ausgeliefert wird das Smartphone mit Android 13 und der hauseigenen Benutzeroberfläche One UI 5.1. Samsung gibt an, dass das Galaxy A34 insgesamt vier Android-Updates und sogar bis zu fünf Jahre lang Sicherheitspatches erhält. Das Samsung A34 in a Nutshell: Die wichtigsten Infos im Überblick Beim Design besticht das Samsung A34 durch sein Gorilla Glass Victus Displayglas. Die flache Optik des Einstiegsmodells überzeugt mit seinem geradlinigen Auftritt und der Integration der Kamerainsel auf der Rückseite.

Das 6,6 Zoll große FHD+ Super AMOLED Display des Galaxy A34 lässt keine Wüsche offen und kann eine Spitzenhelligkeit von 1.000 Nits erreichen.

Bezüglich der Kamera überzeugt das A34-Modell mit einer auf der Rückseite verbauten Triple-Kamera , die dank KI-Unterstützung Fotos und Videos auch bei Dunkelheit stabilisiert.

In dem neuen Samsung Galaxy A34 hat auch der Prozessor ein Upgrade erfahren. Hier kommt der neue MediaTek-Prozessor Dimensity 1080 zum Einsatz.

Dank seines 5.000-mAh-Akkus ist das Samsung A34 ein echter Dauerläufer und lässt sich mit der 25 Watt-Schnellladefunktion schnell aufladen.

Mit 6/128 GB kostet das Samsung Galaxy A34 389 Euro, für 8/256 GB verlangt Samsung zum Start 459 Euro. Du kannst den Speicher des 128-GB-Modells außerdem mit einer Micro-SD-Karte um bis zu 1 TB aufstocken. Foto: © Samsung

