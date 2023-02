© imago images/VWPics



U-Bahn-Pusher: In Metropolen wie Tokio kommen insbesondere in der Rush Hour Mitarbeiter zum Einsatz, die die großen Menschenmassen in die vollen U-Bahnen hineindrücken, damit sich die Türen schließen können. Allerdings dürfte dieser Job zur aktuellen Pandemielage weniger gefragt sein.