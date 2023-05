Die spektakulärsten Finanzgebäude in Frankfurt

© picture alliance/dpa | Arne Dedert



Das Hochhaus "One" (m.) ragt im Europaviertel neben dem Skyline Plaza (l.) und dem Kap Europa (r.) in die Höhe. Mit seinem 190 Metern ist es das sechsthöchste Gebäude in Frankfurt, sowie bundesweit. Während ein Hotel- und Konferenzbereich die ersten 14 Etagen belegt, stehen in der die 15. und 16. Etage 42.000 Quadratmeter Bürofläche als Coworkingbereich zur Verfügung.