Internationale Liebe: In welchen Fällen gilt das deutsche Eherecht?

Nationales Visum

Möchten zwei Menschen mit anderen Staatsangehörigkeiten in Deutschland heiraten, brauchen Sie ein nationales Visum. Dann dürfen sie die Ehe in einem deutschen Standesamt schließen, auch wenn sie nicht in Deutschland leben. Nicht nötig ist das Visum für EU-Bürger und jene aus den EFTA-Staaten.