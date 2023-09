© imago / MCPhoto



Der Bartkauz wird auch "Lapplandeule" oder "Grey Owl" genannt, aber ganz egal: wir sind verliebt. Doch als putzige Streichelhaustierchen eignen sich die "Eigentlichen Eulen" leider nicht. Statt in Deutschland leben Eulen nämlich lieber in der Holarktis oder in anderen ziemlich kalten Regionen.