Verhüllt, versteckt, verbrannt: So feiern andere Länder Ostern

In Mexiko hat so manch unbeliebter Politiker an Ostern einen Durchhänger: Denn zu Pascua lassen die Einheimischen Figuren aus Pappmaschee in den Straßen baumeln. Am Ostersonntag werden sie verbrannt - als Symbol für den Sieg des Guten über das Böse.