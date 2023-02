© imago / PhotoAlto



Gott-sei-Dank-ist-Montag-Tag (National Thank God It's Monday Day in den USA): Der Montag strahlt nicht sonderlich vor Beliebtheit unter den Menschen. Nach einem entspannten Sonntag blicken die meisten ihm mit Gräuel entgegen. Doch am ersten Montag des Jahres möchte man in den USA diesem Verhalten entgegenwirken. Der Feiertag soll an all die positiven Dinge im kommenden Jahr erinnern, die auf einen Montag fallen werden. Er regt dazu an, den Start der ersten vollen Woche des neuen Jahres nicht mit Unmut, sondern mit einer positiven Haltung und Enthusiasmus zu beginnen - und das vielleicht für das restliche Jahr so beizubehalten.