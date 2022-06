Vor eine Karriere als Diplomat in Diensten der Bundesrepublik Deutschland hat das Auswärtige Amt einen sehr harten Eignungstest gesetzt. Neben einer Sprach-Prüfung und einem Psychologie-Test muss auch ein Wissens-Test bestanden werden. Und der hat es in sich: Fragen aus allen Themengebieten sollen sicherstellen, dass sich die Bewerber über ein herausragendes Allgemeinwissen verfügen und damit in jeder Situation sicher auftreten und parlieren können.

Aus den offiziellen Tests der Jahre 2013 und 2016 hat "Spiegel Online" 40 Fragen ausgewählt. Wieviele davon können Sie beantworten? Machen Sie den Test:

Haben Sie das Zeug zum Diplomaten?

Doch auch wer den Einstellungstest besteht, auf den wartet keinesfalls ein entspanntes Leben. Als Diplomat ist das Einstiegsgehalt mit 1.369 Euro brutto erstaunlich gering, und am Einsatzort wartet keinesfalls ein leichtes Leben in Traum-Umgebung. Um Bewerber gleich von Beginn an auf die harte Realität vorzubereiten, offenbart das Auswärtige Amt schonungslos, dass man mit regelmäßigen Strom- und Wasserausfällen rechnen müsse, viel trockene Aktenarbeit machen muss und es alle drei Jahre in ein anderen Land gehen kann.