Die deutschen Basketball-Frauen haben bei der 3x3-WM in Wien die K.o.-Runde erreicht. Einem ungefährdeten 18:11 gegen Polen ließ die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) am Freitag ein überraschendes 21:19 gegen Australien folgen, es war die erste Niederlage für die "Gangurrus" nach zuvor 15 wettbewerbsübergreifenden Siegen in Serie.

Trotz dreier Siege aus vier Spielen schließt das Team um die Weltranglistendritte Sonja Greinacher aufgrund eines Dreier-Vergleiches mit Japan und Australien die Gruppe B auf dem zweiten Platz ab und verpasst den direkten Sprung ins Viertelfinale. Den sicherte sich trotz der Niederlage Australien.

Die 1,90 m große Greinacher, die neben Svenja Brunckhorst auch im Kader der "klassischen" Nationalmannschaft steht, avancierte gegen Australien zur überragenden Akteurin und führte die DBB-Damen mit 14 Punkten und acht Rebounds zum Krimi-Sieg.

Für die deutschen Frauen steht zunächst am Samstag das Achtelfinale gegen Tschechien (13.25 Uhr) an, in einem möglichen Viertelfinale würde am Samstagabend China warten. Die deutschen Männer hatten als Gruppenletzter bereits am Donnerstag den Einzug in die K.o.-Runde verpasst.