Die deutschen Basketballer haben bei der 3x3-WM in Wien den Einzug in die K.o.-Runde verpasst. Das Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) unterlag am Donnerstagabend Frankreich mit 11:14. Zuvor hatten Denzel Agyeman, Linus Beikame, Niklas Geske und Bastian Landgraf gegen Titelverteidiger Serbien mit 14:21 verloren.

Nach insgesamt drei Niederlagen aus vier Spielen belegte das DBB-Team den fünften und damit letzten Platz in der Gruppe A, den einzigen Sieg hatte Deutschland am Dienstag gegen Madagaskar gefeiert (20:16). 3×3-Disziplinchef Matthias Weber bemängelte, dass man gegen Serbien "an der ein oder anderen Stelle zu wenig daran geglaubt" habe: "Da hat uns die Zielstrebigkeit gefehlt. Wir haben uns etwas unter Wert verkauft."

Bei der WM qualifiziert sich nur der Gruppensieger direkt für die Runde der besten Acht, die Zweit- und Drittplatzierten müssen zunächst im Achtelfinale ran. Im Vorjahr waren sowohl die Männer als auch die Frauen des DBB in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden.