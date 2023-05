Die Basketball-Nationalspielerinnen Svenja Brunckhorst und Sonja Greinacher fahren in diesem Sommer zweigleisig. Beide stehen wie im Vorjahr im Aufgebot für die 3x3-WM und unterbrechen für das Turnier in Wien (30. Mai bis 5. Juni) die Vorbereitung auf die EM in der "klassischen" Variante. Die EuroBasket in Israel und Slowenien findet vom 15. bis 25. Juni statt.

Neben Brunckhorst und Greinacher gehört wie schon 2022 Luana Rodefeld (alle Team Bundeswehr) zum Viererkader, Marie Reichert (GiroLive Panthers Osnabrück) ersetzt Leonie Fiebich. Bei den Männern sind erneut Niklas Geske ( VfL Bochum) und Bastian Landgraf (3x3 Düsseldorf) dabei, hinzu kommen Denzel Agyeman und Linus Beikame (beide TK Hannover).

Im Vorjahr waren beide Teams des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Antwerpen im Achtelfinale ausgeschieden. Die Frauen spielen in Wien in der Gruppenphase gegen Japan, Ägypten (31. Mai), Polen und Australien (2. Juni). Die Männer gegen Brasilien, Madagaskar (30. Mai), Serbien sowie Frankreich (1. Juni).