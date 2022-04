Nach 42 Jahren bei der Duke University ist die außergewöhnliche Karriere von "Coach K" vorbei: Mike Krzyzewski scheiterte mit Duke im Final Four.

Köln (SID) - Nach 42 Jahren bei der Duke University ist die außergewöhnliche Karriere von "Coach K" vorbei: Mike Krzyzewski, Trainer mit den meisten Siegen (1202) im US-College-Basketball, scheiterte mit seinen Blue Devils im Halbfinale des Final Four, der frühere Nationalcoach geht damit in den wohlverdienten Ruhestand.

Das Team von der Universität in Durham/North Carolina unterlag von 70.602 Zuschauern im Superdome von New Orleans dem großen Rivalen University of North Carolina 77:81, die Hoffnung auf einen sechsten Titel unter Krzyzewski im Turnier der National Collegiate Athletic Association (NCAA) nach 1991, 1992, 2001, 2010 und 2015 zerschlug sich.

North Carolina, einstiges College von Basketball-Ikone Michael Jordan, trifft im Finale in der Nacht zu Dienstag (MESZ) auf das topgesetzte Team der University of Kansas.

"Es ging hier nicht um mich", sagte Krzyzewski: "Ich habe in meiner ganzen Karriere stets gesagt, dass meine Saison so enden sollen, dass meine Spieler entweder Tränen der Freude oder der Trauer vergießen. Denn dann weißt du, dass sie alles gegeben haben. Ich selbst werde irgendwann auf meine Weise mit all dem umgehen."

Krzyzewski hatte seinen Posten bei den Blue Devils 1980 angetreten, erfolgreicher als der 75-Jährige war nur John Wooden (UCLA) mit zehn Meisterschaften. Krzyzewski hat elf Jahre lang als Nationaltrainer (2005-2016) gearbeitet, in dieser Zeit holte das Team USA dreimal Olympia- und zweimal WM-Gold. Nur ein Spiel ging unter seiner Regie verloren - das WM-Halbfinale 2006.

Der Hall-of-Famer, Sohn polnischer Einwanderer und ausgebildet an der Militärakademie West Point, wird zur neuen Saison von seinem bisherigen Assistenzcoach Jon Scheyer ersetzt.