München (SID) - Bayern München hat seine Generalprobe für das Top Four um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) völlig verpatzt. Der Vizemeister unterlag am Dienstag in eigener Halle den Veolia Towers aus Hamburg nach einer über weite Strecken enttäuschenden Vorstellung mit 70:89 (34:53). Von den vergangenen sechs Spielen haben die Bayern wettbewerbsübergreifend fünf verloren.

Das Team von Trainer Andrea Trinchieri, am Samstagabend beim Turnier in Oldenburg (19.30 Uhr/MagentaSport) Halbfinalgegner von Titelverteidiger Alba Berlin, verpatzte den Start im Audi Dome völlig. 19:41 (12. Minute) stand es kurz nach Beginn des zweiten Viertels, München fand überhaupt nicht ins Spiel.

Auch wenn den Gastgebern in der zweiten Halbzeit etwas mehr gelang und der Rückstand zeitweise schrumpfte, Hamburg um seinen Topscorer James Woodard (22 Punkte) fand immer eine Antwort. Bester Werfer der Münchner war Nationalspieler Andreas Obst (15).