Köln (SID) - Litauen, nächster Gegner des deutschen Teams bei der Basketball-EM, geht sieglos in das Duell am Sonntag (14.30 Uhr/MagentaSport). Nach der Auftaktniederlage gegen Titelverteidiger Slowenien verlor der dreimalige Goldmedaillengewinner am Samstag in Köln 73:77 (41:40) gegen Frankreich und steht nun mächtig unter Druck.

Topscorer der Franzosen, die am ersten Spieltag in der Gruppe B gegen die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) klar verloren hatten (63:76), war NBA-Profi Evan Fournier von den New York Knicks mit 27 Punkten.

Vier Teams aus jeder der vier Sechsergruppen erreichen bei der EuroBasket das Achtelfinale in Berlin. Slowenien, im ersten Turnierspiel Sieger gegen die Litauer, spielt am Abend gegen Außenseiter Ungarn.