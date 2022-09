Berlin (SID) - Kapitän Dennis Schröder ist nach dem Bronze-Coup der deutschen Basketballer ins Allstar-Team der Heim-EM gewählt worden. Gemeinsam mit Giannis Antetokounmpo (Griechenland), Rudy Gobert ( Frankreich), Lorenzo Brown und Willy Hernangomez (beide Spanien) steht der NBA-Profi der Los Angeles Lakers in der "Allstar-Five", die am Sonntagabend nach dem Finale in Berlin verkündet wurde.

Schröder ist der erste Deutsche seit Dirk Nowitzki 2007, der es ins Allstar-Team der EM geschafft hat. Wertvollster Spieler (MVP) wurde derweil NBA-Profi Hernangomez (New Orleans Pelicians), der mit den Spaniern Frankreich im Endspiel mit 88:76 (47:37) besiegt hatte. Nowitzki übergab Hernangomez auf dem Parkett die MVP-Trophäe.

Nur einige Stunden zuvor hatten Schröder und Co. das Spiel um Bronze gegen Polen mit mit 82:69 (36:23) gewonnen.