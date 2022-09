Die deutschen Basketballer bangen vor dem EM-Achtelfinale am Samstag gegen Montenegro weiter um den Einsatz von Nick Weiler-Babb.

Berlin (SID) - Die deutschen Basketballer bangen vor dem EM-Achtelfinale am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) gegen Montenegro weiter um den Einsatz von Nick Weiler-Babb. Den Profi von Bayern München plagen Schulterprobleme, seine Situation werde "jeden Tag" neu bewertet, sagte Bundestrainer Gordon Herbert am Donnerstag nach dem Umzug nach Berlin.

Der gebürtige US-Amerikaner wird aktuell von seinen Münchner Vereinsärzten durchgecheckt, Herbert erwartet am Freitag mehr Klarheit. Weiler-Babb hatte bereits im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn (106:71) gefehlt. Herbert hatte zudem Kapitän Dennis Schröder und Daniel Theis geschont, beide sind aber für das K.o.-Spiel in der Berliner Mercedes-Benz Arena am Samstag einsatzbereit.