Die deutschen Basketballer gehen bei ihrem ersten Heimspiel nach dem WM-Triumph von Manila in Ludwigsburg auf das Parkett. Am 22. Februar 2024 tritt der Weltmeister in der MHP Arena zum Start in die Qualifikation für die EM 2025 gegen Montenegro an. Tip-off ist um 19.30 Uhr.

"Wir freuen uns auf unser erstes Heimspiel nach der WM und wollen die Stimmung und die Atmosphäre aus den letzten Wochen und Monaten mit nach Ludwigsburg nehmen", sagte Bundestrainer Gordon Herbert: "Für die Fans und auch für uns wird das eine tolle Möglichkeit sein, euphorisch in das nächste Kapitel zu starten."

In der Gruppe B heißen die weiteren Gegner Schweden und Bulgarien. Während die NBA-Cracks um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder ( Toronto Raptors) in Ludwigsburg fehlen werden, dürften die Profis von den EuroLeague-Teilnehmern dabei sein. Die Königsklasse pausiert seit dieser Saison während der Länderspielfenster.

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes ( DBB) hatte Montenegro bei der Heim-EM 2022 auf dem Weg zu Bronze im Achtelfinale ausgeschaltet. Am 25. Februar findet in Bulgarien das zweite Qualifikationsspiel statt.