EM-Bronzegewinner Justus Hollatz verlässt nach einem Jahr den spanischen Basketball-Erstligisten CB Breogan und wechselt nach Slowenien. Der Point Guard aus Hamburg hat einen Dreijahresvertrag bei Olimpija Ljubljana unterschrieben und ist beim Klub der erste Neuzugang in diesem Sommer.

"Justus Hollatz ist ein junger Spieler, verfügt aber bereits über Erfahrung im Europapokal und in der deutschen Nationalmannschaft", sagte Trainer Simone Pianigiani. Der 22-Jährige sei "ein großer Point Guard und kann daher auf mehreren Positionen spielen. Er ist motiviert, Fortschritte zu machen." Hollatz selbst ist nach dem Wechsel "dankbar, dass ich die Gelegenheit haben werde, für eine Mannschaft mit einer so großartigen Geschichte zu spielen". Ljubljana gewann in Slowenien 17 Meistertitel.

Im Vorjahr hatte Hollatz mit dem Nationalteam in Berlin EM-Bronze geholt und steht im 18-köpfigen vorläufigen Aufgebot von Bundestrainer Gordon Herbert für die WM im Spätsommer.