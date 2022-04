New Orleans (SID) - Mit einem furiosen Comeback in der zweiten Spielhälfte gegen die University of North Carolina hat das topgesetzte Team der Kansas Jayhawks die Meisterschaft im US-College-Basketball gewonnen. Nach einem 25:40-Rückstand zur Pause drehten die Jayhawks in New Orleans auf, David McCormack erzielte 40 Sekunden vor Ende der Partie den Endstand zum 72:69 für Kansas. Die vier letzten Angriffe von North Carolina gingen ins Leere.

"Ich habe meine Mitspieler zur Halbzeit in der Kabine angegrinst und ihnen gesagt: Yo, wir werden jetzt noch eine Menge Spaß haben", berichtete McCormack: "Sie haben gedacht, ich sei völlig durchgedreht." Für die Jayhawks war es der vierte Titel. North Carolina, einstiges College von NBA-Weltstar Michael Jordan, verpasste es, als erste Mannschaft zum achten Mal die Meisterschaft zu holen.